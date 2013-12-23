"ذا هوبيت" في الصدارة للأسبوع الثاني بالسينما الأميركية

للأسبوع الثاني على التوالي، واصل فيلم المغامرات والخيال "ذا هوبيت" تصدره إيرادات السينما في أميركا الشمالية، مسجلا 31.5 مليون دولار في نهاية الأسبوع.

وحقق الفيلم الذي يقوم ببطولته إيان مكلين ومارتن فريمان وريتشارد ارميتاج، ومن إخراج بيتر جاكسون إجمالي إيرادات بلغت 128 مليون دولار في أسبوعي عرض.

وجاء في المركز الثاني الفيلم الكوميدي "الأسطورة مستمرة"، محققا 26.8 مليون دولار، من بطولة ويل فيريل وكريستينا ابلجيت وبول رود، ومن إخراج آدم مكاي.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة "مجمد" من المركز الثاني إلى المركز الثالث، محققا 19.2 مليون دولار.

وبلغ إجمالي إيرادات الفيلم في الأسبوع الخامس لعرضه 192 مليون دولار.

وجاء في المركز الرابع فيلم الجريمة "احتيال أميركي"، محققا 19.1مليون دولار وإجمالي ايرادات 20.2 مليون دولار في أسبوعي عرض.

والفيلم من بطولة كريستيان بيل وبرادلي كوبر وآمي آدامز، وإخراج ديفيد او راسل.

وفي المركز الخامس، جاء فيلم "إنقاذ السيد بانكس" محققا 9.32مليون دولار وإجمالي إيرادات 9.95 مليون دولار في أسبوعي عرض.

والفيلم من بطولة توم هانكس وإيما تومسون وكولين فاريل وروثويلسون وإخراج جون لي هانكوك.