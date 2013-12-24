مانديلا يتصدر ملصق مهرجان الأقصر للسينما بدورته الثالثة

في إطار الاستعدادات الخاصة بالدورة الثالثة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، والتي تبدأ فعالياتها مارس المقبل، رُفع الستار، الاثنين، عن الملصق الخاص بهذه الدورة من المهرجان، والذي ظهر فيه الزعيم الإفريقي الراحل نيلسون مانديلا، وتحيطه قارة إفريقيا.

كما أعلن منظمو المهرجان عن تقسيم مسابقة الأفلام الطويلة في هذه الدورة إلى مسابقتين: إحداهما للأفلام الروائية، والأخرى للوثائقية، وهو ما أرجعه المنظمون إلى وجود كمّ كبير من الأعمال المتقدمة، إضافة إلى وجود توصية من لجنة تحكيم الدورة الماضية.

وعلى صعيد لجان تحكيم المهرجان تقرر أن يترأس المخرج المالي سليمان سيسيه لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، إلى جانب عضوية المخرج الجزائري أحمد راشدي والفنانة إلهام شاهين، ويترأس الناقد السيراليوني ماهين بونيتي لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، في وجود مدير التصوير المصري سامح سليم داخل اللجنة.

بينما يترأس الناقد الكونغولي بالوف باكوبا كانيندا لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية والروائية القصيرة، ويتواجد المخرج أمير رمسيس داخل اللجنة.

واستحدث المهرجان في دورته الثالثة قسماً جديداً يحمل اسم "أفلام الحرية"، وهو القسم المستوحى فكرته بعد وفاة الزعيم الإفريقي نيلسون مانديلا، على أن تُعرض بداخله أفلام تتحدث عن الحرية التي تنالها الشعوب، وتشارك الأفلام في هذا القسم من 17 دولة غير إفريقية، وتم اختيار الأديب المصري يوسف القعيد من أجل ترأس لجنة التحكيم، وستحمل المسابقة اسم الشهيد الحسيني أبوضيف.

وعلى صعيد التكريمات قرر المهرجان الذي تنطلق فعالياته في السادس عشر من مارس المقبل وتستمر حتى الرابع والعشرين من الشهر نفسه، أن يتم تكريم الفنان المصري محمود عبدالعزيز عن مجمل أعماله التي قدمها، وذلك إلى جوار المخرج التشادي محمد صالح هارون.