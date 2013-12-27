مصر.. إخفاقات ونجاحات ودموع فنية في وداع 2013

أيام قليلة ويسدل الستار على عام 2013 ويستقبل العالم بداية عام 2014، ولكن قبل أن تنتهي سنة وتحل محلها أخرى، جرى العديد من الأمور على الساحة الفنية التي شهدت العديد من التقلبات، وهو ما رصدته "العربية.نت" من خلال هذا التقرير.

فإن كانت مصر على المستوى السياسي شهدت في هذا العام ثورة الثلاثين من يونيو التي أطاحت بالرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، فإن الأحداث الفنية كانت أكثر سخونة، حيث كان أبرزها إيقاف برنامج "البرنامج" الذي يقدمه باسم يوسف عبر شاشة "CBC"، وذلك عقب عرض حلقة واحدة من موسمه الثاني في الخامس والعشرين من أكتوبر، لتمنع الحلقة الثانية من العرض بعد ذلك، ليفقد الجمهور مذيعه الساخر إلى أجل غير مسمى.

وكعادته كان الموت بطلا للمشهد، بعد أن غيب الكثيرين على مدار أشهر السنة المختلفة، حيث لم ينجُ سوى شهرين على أقصى تقدير، من أن تدون تواريخهما كوقت لوفاة فنان أو إعلامي ظهر على الشاشة.

والبداية كانت في شهر يناير الذي سجل وفاة كل من وحيد سيف ونبيل الهجرسي في يوم واحد، وهو التاسع عشر من الشهر ذاته، وكلاهما عرف بتقديم الأدوار الكوميدية في مصر.

وفي فبراير توفي مطرب الأغنية الشعبية محمد العزبي عن عمر يناهز الـ 75 عاما، وبعد أن مر شهر مارس هادئا دون تسجيل لحالة وفاة جديدة داخل الوسط، عاد أبريل معلنا وفاة المطربة المصرية شهرزاد، عن عمر يناهز الـ80.

وكان شعبان حسين أحد أعضاء فرقة محمد صبحي المسرحية، والذي شارك معه في العمل الدرامي الأبرز "يوميات ونيس" يفارق الحياة في شهر مايو، ومن بعده كان الإعلامي طارق حبيب في شهر يونيو، قبل أن يفارق الحياة ثاني أعضاء فرقة محمد صبحي المسرحية، وهو الفنان محمود أبوزيد في شهر يوليو.

وفي شهر أغسطس رحل الكاتب محمد صفاء عامر، بعد أن قدم العديد من الأعمال الدرامية الناجحة، لذلك أطلق عليه عمدة الدراما الصعيدية، وذلك إثر جلطة دماغية، وفي نفس الشهر رحل المخرج المسرحي توفيق صالح.

أما أول رئيس لدار الأوبرا المصرية الدكتورة رتيبة الحفني، فارقت الحياة في منتصف سبتمبر ليهدي مهرجان الموسيقى العربية في نفس العام إلى روحها، وأطلق اسمها على الدورة.

وعن عمر يناهز الـ91 عاما رحل عن عالمنا وديع الصافي في شهر أكتوبر، وهو الفنان الملقب بصوت الجبل، وأقيم له بدار الأوبرا المصرية حفل تأبين حضره نجله الذي قدم مجموعه من أغنيات والده.

وبعدما مر شهر نوفمبر دون تسجيل لحالة وفاة على المستوى المحلي، وتم الإعلان عن وفاة "بول ووكر" بطل سلسلة أفلام "Fast And Furious"، حل ديسمبر وأعلن خلاله وفاة الشاعر الفاجومي أحمد فؤاد نجم، كما غيب الموت كلا من جمال إسماعيل وزهرة العلا في يوم واحد من الشهر ذاته، وهو ما يجعل مصادفة تحدث، بأن الشهر الأول والشهر الأخير من العام، تقع فيه حالتا وفاة في يوم واحد، كما ترك جمال إسماعيل عددا من الأعمال التي قام بتصويرها على أن تعرض في شهر رمضان المقبل دون أن يراها.

عودة دياب واعتزال الشريف

وفي نفس العام، طرح عمرو دياب ألبوما غنائيا جديدا، ولكنه أعلن قبيل النهاية بعودته للدراما مرة أخرى من خلال مسلسل "الشهرة"، الذي يكتبه مدحت العدل ومن إخراج أحمد نادر جلال، وهو ما يعيد دياب إلى التمثيل بعد أن غاب لعشرين عاما منذ آخر أفلامه، على أن يطرح المسلسل القصة الخاصة بوصول عمرو دياب إلى شهرته.

كما وضع عام 2013 حدا لمسيرة الفنان العالمي عمر الشريف، بعد أن أعلنت المخرجة إيناس بكر الناطق الإعلامي باسمه، أنه أصبح يعاني إجهادا في الذاكرة، يحول بينه وبين حفظ السيناريوهات، كما أنه أصبح لا جدوى من التمثيل بالنسبة له بعد أن قدم مسيرة رائعة لا يوجد ما يضاف إليها.

كما شهد العام تأجيل دورة مهرجان القاهرة السينمائي لظروف أمنية، ولكن مهرجان الإسكندرية أقيم وسط حراسة القوات المسلحة، وهو ما يحدث لأول مرة.

