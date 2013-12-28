محمد سعد يعود إلى الدراما التلفزيونية بشخصية "أطاطا"

بعد تقديمه لمسلسل "شمس الأنصاري" في رمضان قبل الماضي، يعود محمد سعد إلى الدراما مرة أخرى، ولكن هذه المرة من خلال مسلسل مستوحى من أحد الأفلام التي قدمها، وهو فيلم "عوكل".

وتعاقد سعد مع المنتج جمال العدل على مسلسل يحمل اسم "فيفا أطاطا" وذلك بحسب ما أكدته مصادر من الشركة المنتجة لـ "العربية.نت".

والمسلسل يدور في إطار كوميدي مثلما كانت الشخصية في الفيلم الذي عرض عام 2004 وشاركته بطولته نور اللبنانية.

وتتكتم شركة الإنتاج على كافة التفاصيل الخاصة بالمسلسل، حيث لم يتم الإعلان عن المؤلف الذي سيقوم بكتابة الحلقات أو المخرج الذي سيتولى تنفيذه، غير أن هناك توقعات بأن يقدم سعد خلال الحلقات أكثر من شخصية من الشخصيات التي سبق وأن قدمها في السينما من خلال أفلامه.

ومن المنتظر أن يتحدد موعد بداية التصوير خلال الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل، خاصة وأن الشركة تمتلك أكثر من عمل في رمضان من بينها مسلسل "سجن النسا"، على أن يكون عرض المسلسل الجديد خلال الموسم الدرامي الأبرز في رمضان.

وكان آخر الأعمال التي قدمها محمد سعد هو فيلم "تتح" الذي أخرجه سامح عبد العزيز، وشارك في بطولته دوللي شاهين وسمير غانم ورجاء الجداوي.