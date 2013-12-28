"زاوية".. مبادرة جديدة لعرض أفلام سينمائية طوال العام

بعد أن قدمت بانوراما الفيلم الأوروبي لست دورات متتاليه، طرحت المنتجة ماريان خوري مبادرة سينمائية جديدة تحمل اسم "زاوية"، تهدف إلى عرض أفلام سينمائية مختلفة التوجه على مدار العام، على أن تبدأ في شهر فبراير المقبل.

وفي تصريحات لـ "العربية.نت" أكدت ماريان خوري، أنهم بالفعل يعملون على إطلاق المبادرة السينمائية، وذلك من خلال طرح فيلم جديد كل أسبوعين، على أن تكون الانطلاقه من خلال سينما "أوديون" بمنطقة وسط البلد.

أعمال سينمائية مختلفة

وتهدف المبادرة إلى طرح أفلام تمثل سينما مختلفة من دول مختلفة، من أجل أن يتعرف المشاهد المصري على معظم الثقافات، على أن يتم التنوع في طرح القضايا المختلفة التي تحملها هذه الأفلام، ما بين الدراما الكوميدية والاجتماعية والسياسية.

وفي تعليقه على المبادرة، أكد الناقد السينمائي طارق الشناوي لـ "العربية.نت" أن، قبل أربع أو خمس سنوات، قامت المنتجة ماريان خوري بعمل فكرة مشابهه لذلك، من خلال تخصيص دور عرض بمنطقة مدينة نصر، من أجل عرض أفلام أوروبية، وكانت تسمح لطلبة معهد السينما بالدخول دون مقابل يوم الجمعه.

وأوضح الشناوي أن تنفيذ هذه المبادرة في منطقة وسط البلد، شئ إيجابي للغاية لأنه يراهن على أن هذه النوعية من الأفلام سيكون لها جمهور، وبالتالي فتنفيذ ذلك يوجد بادرة لأن يرى الجمهور أعمال أخرى مختلفة عما يعرض.

وطالب الشناوي القائمين على الأمر بأن يكون هناك عرض لأفلام عربية تحت مظلة المبادرة، مشيرا إلى أنه يقصد بالفيلم العربي أن يكون ناطقا باللغة العربية دون النظر لجنسيته سواء فيلم تونسي أو مغربي وما إلى ذلك، واختتم الشناوي تصريحاته بالإشارة إلى أن تواجد المباردة بسينما "أوديون" معناها تحرك صناعها إلى جمهور جديد، مع الطلب منهم أن يتحركوا نحو دار العرض.

