بريتني سبيرز تبدأ الإقامة فنياً في لاس فيغاس لمدة عامين

بدأت بريتني سبيرز، مساء الجمعة، إقامتها الفنية لمدة عامين في لاس فيغاس - نيفادا غرب الولايات المتحدة - وذلك مع عرض "بيس أوف مي" مؤدية غالبية أغانيها الناجحة أمام جمهور ضم 4600 من معجبيها .

وقد ألهبت النجمة الأميركية الحضور، في "إكسيس ثياتر" في فندق وكازينو "بلانيت هوليوود" في لاس فيغاس في العالم، مع أكثر من 20 أغنية تلخص مسيرتها التي انطلقت قبل 15 عاماً.

وكتبت المغنية البالغة 32 عاماً على حسابها على "توتير" بعد العرض: "كان الجمهور ممتازاً للعرض الأول لـ"بيس أوف مي" كان الأمر رائعاً أحب فيغاس".

وقد حضرت عدة شخصيات في عالم الموسيقى العرض من بينها نجمتا البوب مايلي سايروس وكاتي بيري.

وفي حين غنّت بريتني سبيرز غالبية عرضها بتقنية "البلاي باك"، إلا أنها عوّضت من خلال تصاميم الرقص التي تواصلت بوتيرة قوية على مدى 90 دقيقة.

وقد أسعدت المعجبين بها بتأديتها أغانيها الناجحة مثل: "توكسيك" و"وومنايزر" و"بايبي وان مور تايم" و"آي وانا غو"، فيما عرضت في الخلفية أشرطة فيديو جميلة ورافقتها أيضاً فرقة رقص رائعة.

وخلال إقامتها الفنية لمدة ستين في لاس فيغاس ستقوم بريتني سبيرز بحوالى 100 عرض ولن تتمكن من الغناء في أي قاعة أخرى في أميركا الشمالية.

