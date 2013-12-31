"هبة رجل الغراب".. النسخة المصرية من "Ugly Petty"

تجربة جديدة تحمل الفكرة الأميركية ولكنها مغلفة بالقالب المصري، سيتم عرضها عبر الشاشات، وذلك من خلال مسلسل "هبة رجل الغراب" المأخوذ عن المسلسل الأميركي "Ugly Petty" الذي تقوم ببطولته إيمي سمير غانم، ومن إنتاج شركة "سوني"، وقام بإخراجه ورشة تألفت من أربعة مخرجين.

وتأتي هذه التجربة على غرار مسلسل "الباب في الباب"، الذي تم تقديمه قبل عامين وكان مقتبساً حينها من المسلسل الأميركي "EveryBody loves Raymond"، وفي تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، أكد رئيس ورشة الكتابة شريف بدر الدين، أن المسلسل هو محاولة منهم من أجل تقديم قصة مصرية خالصة، لا تخرج عن الإطار الكولومبي للمسلسل الذي تم تقديمه بشكل أميركي فيما بعد.

واعتبر بدر الدين أن هدفهم هو ألا يشعر المشاهد المصري بالغربة وهو يتابع الحلقات، على أن تكون نسخة المسلسل فريدة من نوعها وليست عملية تقليد.

وأشار المؤلف إلى أن المسلسل يتألف من 180 حلقة منقسمة إلى جزءين، بواقع 90 للجزء الواحد، معتبراً أن كثافة الحلقات لن تشعر المشاهد بالملل، لأنه أصبح قادراً على مشاهدة الأعمال التركية التي تتعدى الـ150 حلقة، كما أكد أنهم تفادوا كافة العيوب التي من الممكن أن تصيب المسلسلات الطويلة.

وحول اسم المسلسل الذي كان قبل أشهر "رجل الغراب" قبل أن يتحول إلى "هبة رجل الغراب"، فقد أوضح المؤلف أن الاسم الأول كان غريباً على المشاهد المصري، وهو ما قد يجعل البعض يقرؤه بشكل خاطئ، لذلك تمت إضافة اسم البطلة إليه.

وتدور قصة المسلسل الذي يعرض مطلع يناير عبر شبكة " OSN" حول هبة الفتاة غريبة الأطوار، التي تنضم إلى إحدى دور الأزياء الراقية في القاهرة، لتعمل مساعدة لرئيس مجلس الإدارة "أدهم"، حيث يظهر أنها من الصعب أن تتأقلم مع المكان، غير أنها تستطيع ذلك وتحاول من خلال مواقف كوميدية أن تتقرب إلى قلب رئيس مجلس الإدارة الذي يقع في كثير من المتاعب.