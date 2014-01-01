وفاة السيناريست المصري ممدوح الليثي عن 77 عاماً

توفي فجر اليوم الأربعاء المنتج والسيناريست المصري، ممدوح الليثي، عن عمر يناهز الـ77 عاماً، ومن المقرر أن يتم تشييع الجنازة عقب صلاة الظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، حسب ما أعلن نجله الإعلامي عمرو الليثي على حسابه على "تويتر".

وكان الليثي قد نقل إلى المستشفى يوم 24 ديسمبر الماضي على إثر إصابته بنزيف داخلي.

ولد ممدوح فؤاد الليثي في ديسمبر عام 1937، وحصل على بكالوريوس الشرطة عام 1960، ثم ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 1960، ثم دبلوم معهد السيناريو عام 1964.

وعمل كضابط شرطة حتى عام 1967، ثم اتجه للعمل بالصحافة وكتابة القصة على صفحات مجلات "روزاليوسف" و"صباح الخير" ومجلة "البوليس" وجريدة "الشعب".

وتدرج في مناصب عدة أخرى، كان من بينها رئيس قسم السيناريو عام 1967، ومراقب النصوص والسيناريو والإعداد عام 1973، ومراقب على الأفلام الدرامية، ثم مدير عام أفلام التلفزيون ورئيس قطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتلفزيون ونقيب المهن السينمائية.

وقدم الراحل مجموعة من الأعمال في مجال كتابة السيناريو والعمل التلفزيوني، وتميز بقدرته البارعة على اختيار موضوعات تتناول الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحيط بالإنسان، كما يتميز بقدرته على المزاوجة بين الواقع والرمز، وكتب سيناريو مجموعة من أنجح الأفلام، منها: ميرامار، ثرثرة فوق النيل، السكرية، الكرنك، المذنبون، الحب تحت المطر، أميرة حبي أنا، لا شيء يهم، امرأة سيئة السمعة، أنا لا أكذب ولكني أتجمل، استقالة عالمة ذرة. له محاولات مسرحية هي إمبراطورية ميم، إلى جانب مجموعة من المسلسلات للتلفزيون، منها شرف المهنة، المتهم الرابع، لماذا أقتل، بلا شخصية، تاكسي، جريمة الموسم، الكنز.

وتعددت إسهاماته في مجال العمل التلفزيوني، ومنها 164 فيلماً درامياً تلفزيونيا،ً و600 فيلم تسجيلي، وما يزيد على 1500 ساعة دراما عبارة عن مسلسلات وسهرات.

وحصل على العديد من الجوائز عن كتابة سيناريو وإنتاج بعض الأفلام، منها سيناريو "فيلم السكرية" (من وزارة الثقافة) عام 1974، وسيناريو "فيلم أميرة حبي أنا" (من وزارة الثقافة) عام 1975، وسيناريو "فيلم المذنبون" (من وزارة الثقافة) عام 1976،، وجائزة الدولة التقديرية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 1992 .