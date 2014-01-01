"الحارة".. قناة بمحتوى برامجي دوري تبث عبر الإنترنت

عامان كانا كفيلين بأن تتحول الفكرة إلى قناة تلفزيونية، وذلك بعد أن تم الإعلان عن انطلاق "تلفزيون الحارة" كأحدث قناة تلفزيونية تبث عبر الإنترنت، لتصبح التجربة الأحدث ولكنها ليست الأولى من نوعها، خاصة أن الساحة شهدت تجارب سابقة من هذا النوع، كان أبرزها "الجمهورية تي في"، إضافة إلى قنوات تم بثها عبر "يوتيوب" مثل "إيجيبتون" التي تطرح الرسوم المتحركة بشكل يحاكي الواقع.

هيثم أبوعقرب، المنتج الفني لـ"الحارة"، أكد في تصريحاته لـ"العربية.نت" من القاهرة، أن الفكرة تمتلكها شركة "Hand Made Studios" منذ عامين، خاصة مع رهانهم على ما سمّاه "On Line Media"، والتي تعطي مساحات بث واسعة أكبر من الشاشات التلفزيونية بمراحل.

واعتبر أبوعقرب أن الهدف من لجوئهم إلى الشبكة العنكبوتية للعرض هو أن التجارب البرامجية التي يقدمونها عرضها سيكون مختلفاً عما يعرض على التلفزيون.

وأوضح المنتج الفني أنه خلال العامين لم تُتح لهم الفرصة في البداية لتنفيذ الفكرة، ولكن تعاونهم كشركة تهتم بالإنتاج التلفزيوني مع عدد من القنوات من خلال برامج قدموها لهم جعلهم يوقنون بأن هناك حاجة إلى ما تقوم عليه فكرة تلفزيون الحارة.

لذلك تم اتخاذ خطوات جادة منذ تسعة أشهر، خاصة بالشكل المالي والإداري للتلفزيون، حتى أصبح هناك فريق كامل قائم على تلفزيون الحارة في مايو من العام الماضي، حتى تم الإفراج بالأمس عن فيديو إطلاق القناة الجديدة.

المحتوى هو معيار النجاح

وحول التجارب التي ظهرت في شكل قنوات تبث عبر الإنترنت ومدى جدواها، أكد أبوعقرب أن هناك تجارب كثيرة ظهرت في هذا المجال، ولكن معظمها كان يبث عبر موقع "You Tube" وقليلون من قاموا بتدشين موقع خاص للقناة، يتم البث من خلاله، وهو ما تقدمه قناة "الحارة".

وأوضح أن المعيار الأهم للنجاح هو المحتوى المختلف الذي سيتم تقديمه، إضافة إلى الالتزام بمواعيد محددة للبرامج، حتى تكون هناك دورية في البث، خاصة أن تكنيك التلفزيون يقوم على أنواع مختلفة من المحتوى، وهو ما يجعل هناك ضرورة لأن تلتزم القناة بإنتاج البرامج في مواعيد محددة من أجل عرضها في الموعد المعلن عنه.