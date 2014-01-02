"صعقة كهربائية" تنقذ الممثلة الكويتية شهد من الموت

ناشد نجوم الفن في الكويت الحكومة لإنقاذ الممثلة "شهد" التي اشتهرت بعدد من الأعمال الفنية مؤخراً على الشاشة الفضية، بعدما تدهورت حالتها الصحية في إحدى مستشفيات العاصمة التايلاندية.

وكانت شهد التي استقرت لأكثر من عام في بانكوك تعرضت لتوقف في القلب بشكل كامل أثناء وضعها لمولودها، لكن تم إنقاذها عبر "الصعقات الكهربائية"، لكنها لا تزال في العناية المركزة في شبه غيبوبة.

وقال الفنان أحمد السلمان لـ"العربية.نت" إنه والكثير من الفنانين يتمنون تعافي الممثلة الشابة شهد، وأن تعود إلى الكويت سالمة، مشدداً على أن وزارة الصحة عليها أن تشرف على حالتها وأن تقدم لها الرعاية من خلال المكتب الصحي للعلاج في الخارج.

وكان الفنان محمود بوشهري أول من تطرق للخبر، عبر تغريدات في تويتر وأنستغرام ناشد فيها جميع محبي الفنانة شهد بالدعاء لها، بعد توقف قلبها عن النبض أثناء الولادة، مطالباً بالتحرك لإنقاذها من وضعها .

وقد انتشرت صورة الممثلة شهد في مواقع التواصل الاجتماعي وأنستغرام وهي في العناية المركزة فاقدة الوعي.

الجدير بالذكر أن الفنانة شهد كانت قد بدأت مسيرتها في الغناء بتأسيس فرقة مع بنات خالتها عبر فرقة مسك، ثم خاضت تجربة التمثيل، ومن أشهر أعمالها حلفت عمري والأصيل ودار الزمن وصج حظوظ وأوه يا مال وبنات الجامعة والملكة وتو النهار والتنديل مع عبدالحسين عبدالرضا، لكنها قبل عام قررت العيش في تايلاند مع زوجها.