"فيلا 69".. يسترجع ذكريات بين الحاضر والماضي

على أنغام موسيقى "كان أجمل يوم" لمحمد عبدالوهاب، تبدأ وتنتهي الأحداث، في فيلم "فيلا 69" الذي استقبلته دور العرض مؤخراً بمصر بعد أن شارك في مهرجان أبوظبي السينمائي في دورته الأخيرة.

الفيلم الذي قام ببطولته خالد أبو النجا ولبلبة وأروى جودة، في أول تجربة كتابية لمحمد الحاج ومحمود عزت، وأول تجربة إخراجية لآيتن أمين، وهو من إنتاج شركة "فيلم كلينيك"، حيث يدور حول "حسين" الذي يعيش في فيلا رقم 69، وقد تجاوز الخمسين من عمره، وهو مهندس معماري عاشق للموسيقى والغناء، تقتحم شخصيات ماضيه عالمه الحاضر، فتأتي أخته "نادرة" التي تجسد دورها لبلبة، لينتقلا معاً ما بين الحاضر والماضي.

أدقق جيداً في انتقاء أعمالي

لبلبة في مقابلة مع "العربية.نت"، أكدت أن سر موافقتها على العمل هو رغبتها في مشاركة الشباب روحهم العالية، مشيرة إلى أنها تدقق جيداً في اختيار أعمالها، وهو ما عرف عنها، وذلك رداً على كونها قررت أن تتفرغ لمساعدة الشباب في أعمالهم بعد أن كتبت تاريخاً طويلاً بأعمالها.

واعتبرت أن السيناريو الذي عرض عليها أعجبها للغاية، خاصة أنه يتحدث عن علاقة بين أخ وأخته، وهي التيمة التي نفتقدها كثيراً في السينما المصرية، ومن المرات القليلة التي تقدم بصورة ناجحة للغاية، نظراً لانتشار قصص العنف أو الكوميديا في السينما المصرية في الوقت الحالي.

هناك نجوم كبار يخشون العمل مع الجدد

وأوضحت لبلبة أن رغبتها في العمل مع الشباب ومنحهم خبرتها، تأتي كرد فعل لما قُدم لها وهي صغيرة، حيث وقف إلى جوارها كثيرون من الكبار، مشيرة إلى أن هناك نجوماً كباراً يخشون العمل مع الجدد حتى لا تكون هناك مساحة لهؤلاء أن يجربوا فيهم، ولكن لبلبة قررت العكس.

وشددت لبلبة على أن هناك روحاً جميلة سيطرت على العمل بأكمله، وهو ما ظهر منذ اللحظة الأولى التي طلب فيها المنتج محمد حفظي منها أن تقرأ السيناريو وتركز على شخصية "نادرة" المتواجدة بين الأبطال.