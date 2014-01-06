"داخل لوين ديفيز".. الفيلم الأفضل في 2013

اختارت الجمعية القومية لنقاد السينما في الولايات المتحدة فيلم "داخل لوين ديفيز" أحسن فيلم لعام 2013، ومنحت نجمه أوسكار إسحاق جائزة أحسن ممثل وجائزة أفضل مخرج مناصفة للأخوين كوين مخرجي الفيلم نفسه.

واختارت الجمعية التي تضم 56 شخصية من النقاد السينمائيين البارزين من الصحف والمجلات ووسائل الإعلام الأخرى في الولايات المتحدة النجمة الأسترالية كيت بلانشيت كأفضل ممثلة عن دورها كزوجة مضطربة لرجل محتال في فيلم "بلو جاسمين" للمخرج وودي الن.

وحصلت جينيفر لورانس على جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "احتيال أميركي"، كما فاز جيمس فرانكو بجائزة أحسن ممثل مساعد عن دوره كتاجر مخدرات في فيلم "إجازات الربيع".