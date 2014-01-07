"شارك" يدعو للمشاركة بالاستفتاء على الدستور المصري

قبل أيام من توجه المصريين إلى صناديق الاقتراع من أجل الإدلاء بأصواتهم على الدستور المصري، طرحت المخرجة ساندرا نشأت فيلماً وثائقياً بعنوان "شارك"، قامت بتصويره في عدد من المحافظات المصرية، يتضمن آراء مواطنين مصريين خاصة بالمشاركة في التصويت وأهمية ذلك.

كما تضمن الفيلم جملاً خاصة لمشاهير بحسب انتماء كل منهم لمحافظة بعينها، كانت تظهر في الخلفية، فوردت جملة ليوسف وهبي حينما كان التصوير يتم في محافظة الفيوم، كما ظهرت أغنية لمحمد منير خلال التصوير في أسوان والنوبة، إضافة لألحان سيد درويش في الإسكندرية.

وشدد المواطنون الذين ظهروا خلال الفيلم على أهمية المشاركة في الاستفتاء، من أجل أن تستقر أحوال البلاد، من خلال الدستور الذي ينظم حياتهم.

لا للإرهاب.. نعم للثورة

ومن خلال المشاركات التي وردت في الفيلم، أكد البعض أن الاستفتاء الذي يتم في الرابع عشر والخامس عشر من الشهر الجاري، سيواجه الإرهاب الذي تحاربه الدولة في الوقت الحالي، كما أنه يعني التأكيد على مطالب ثورة الثلاثين من يونيو، قائلين "لا للإرهاب" و"هنروح عشان ثورة 30 يونيو"، حيث جاءت الأغلبية المشاركة في الفيلم تشير إلى تصويتها بـ"نعم" على الدستور بعد قراءتهم له ومشاهدة مناقشاته عبر شاشة التلفزيون، بينما أشار البعض إلى تصويتهم بـ"لا"، إضافة إلى قليلين أوضحوا أنهم لم يحسموا أمرهم بعد، خاصة أنهم لا يعرفون فحوى الدستور.