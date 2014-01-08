الرقابة ترفض التصريح لفيلم هيفاء وهبي "حلاوة روح"

حاول صناع فيلم "حلاوة روح" الذي تقوم ببطولته هيفاء وهبي، الحصول على تصريح الرقابة لعرض الفيلم خلال إجازة منتصف العام خلال شهر يناير الجاري، دون أن يكون العمل مكتملاً، وهو ما حال دون حصولهم عليه.

حيث أكد أحمد عواض، رئيس هيئة الرقابة لـ"العربية.نت" أن صناع الفيلم أحضروه، وعند مشاهدته فوجئوا بأن العمل غير مكتمل، وهو ما دفعه إلى رفض إصدار أي قرار بالنسبة للفيلم، سواء التصريح له أو حتى إبداء أي ملاحظات، وذلك حتى يكتمل العمل، نافياً أن يكون هناك أي ملاحظات تم تدوينها بخصوص المشاهد التي وردت، وذلك انتظاراً لأن يقدم العمل كاملاً.

وأوضح عواض أنه كان هناك موعد تم الاتفاق عليه مع صناع العمل، يوم الاثنين الماضي من أجل مشاهدة الفيلم داخل الرقابة إلا أن أحداً لم يحضر، وهو ما جعل الأمر كما هو عليه في الوقت الحالي.

إجازة مشروطة لـ"أسرار عائلية"

وفي نفس السياق، رفضت الرقابة التصريح لفيلم "أسرار عائلية" للمخرج هاني فوزي، وتم تحويله للجنة التظلمات.

وأكد عواض أن لجنة التظلمات منحت الفيلم إجازة مشروطة، وهي ملزمة له كرقيب، كما أنها ملزمة لصناع الفيلم، بأن يتم حذف بعض المشاهد التي رفض تسميتها، مشيراً إلى أن الملاحظات التي كان قد خرج هو بها كرقيب تمت الاستجابة لبعضها من قبل اللجنة، ورفضت الملاحظات الأخرى، وهو ما ينهي الجدل الذي كان دائراً حول العمل في الفترة الماضية.