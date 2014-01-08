كبار روائيي العرب يتنافسون على جائزة "البوكر" 2014

يتنافس كبار الروائيين العرب على الجائزة العالمية للرواية العربية للعام 2014 في دورتها السابعة، إذ أعلنت، أمس الثلاثاء، القائمة الطويلة للروايات المرشحة لنيل جائزة البوكر العربية التي تضم 16 رواية صدرت خلال الأشهر الـ12 الماضية، واختيرت الروايات من بين 156 رواية ينتمي كتابها إلى 18 دولة عربية.

ومن بين الأسماء المرشحة يبرز اسم السعودية بدرية البشر، والروائي الفلسطيني إبراهيم نصر الله، والسوداني أمير تاج السر، والجزائري واسيني الأعرج، والكويتي إسماعيل فهد إسماعيل، والعراقي عبدالخالق الركابي، والمصري إبراهيم عبدالمجيد، واللبناني أنطون الدويهي.

وبحسب بيان صادر عن المنظمين، ينتمي كتاب القائمة الطويلة للعام 2014 إلى تسعة بلاد، لا سيما من المغرب والعراق ومصر، ويلاحظ وصول كاتب كويتي إلى القائمة للسنة الثانية على التوالي منذ فوز سعود السنعوسي بالجائزة في العام الماضي.

وتضم القائمة الأعمال التالية: "في حضرة العنقاء والخل الوفي" للكويتي إسماعيل فهد إسماعيل، و"رماد الشرق: الذئب الذي نبت في البراري" للجزائري واسيني الأعرج، و"غراميات شارع الأعشى" للسعودية بدرية البشر، و"لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة" للسوري خالد خليفة، و"منافي الرب" للمصري أشرف الخمايسي، و"حامل الوردة الأرجوانية" للبناني أنطون الدويهي.

كذلك تضم القائمة "ليل على باب الحزين" للعراقي عبدالخالق الركابي، و"366" للسوداني أمير تاج السر، و"فرانكشتاين في بغداد" للعراقي أحمد السعداوي، و"موسم صيد الزنجور" للمغربي إسماعيل غزالي، و"طائر أزرق نادر يحلق معي" للمغربي يوسف فاضل، و"طشاري" للعراقية إنعام كجه جي، و"تغريبة العبدي المشهور بولد الحمرية" للمغربي عبدالرحيم لحبيبي، و"الإسكندرية في غيمة" للمصري إبراهيم عبدالمجيد، و"الفيل الأزرق" للمصري أحمد مراد، و"شرفة الهاوية" للفلسطيني إبراهيم نصر الله.

10 فبراير المقبل موعد الإعلان عن القائمة القصيرة

وجرى اختيار الروايات من قبل لجنة مكونة من خمسة محكمين، سيتم الإعلان عن أسمائهم في عمان في 10 فبراير المقبل، وهو تاريخ الإعلان عن القائمة القصيرة.

وتهدف الجائزة إلى إيصال الصوت الروائي العربي إلى العالمية، عبر ترجمة الأعمال الفائزة إلى اللغة الإنجليزية، وقد تمت حتى الآن ترجمة أعمال كل من بهاء طاهر 2008، ويوسف زيدان 2009، وعبده خال 2010، ومحمد الأشعري ورجاء عالم 2011.

وحدد المنظمون يوم الثلاثاء 29 إبريل 2014 للإعلان عن اسم الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية في احتفال يقام في أبوظبي عشية افتتاح معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

ويحصل كل من المرشحين الستة في القائمة القصيرة على 10 آلاف دولار، كما يحصل الفائز بالجائزة على 50 ألف دولار أميركي إضافية.

وفي النسخة السابقة 2013، فاز الكويتي سعود السنعوسي بجائزة البوكر "الجائزة العالمية للرواية العربية" عن روايته "ساق البامبو".

والرواية تتحدث عن "جوزفين" القادمة من الفلبين للعمل كخادمة في منزل أحد أثرياء الكويت، وسرعان ما يتعلق بها الابن "راشد" المدلل الوحيد للعائلة الثرية، فيقرر الزواج منها بعد قصة حب.