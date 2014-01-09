موجة الأفلام الدينية تجتاح سينما هوليوود بـ2014

مع بداية كل عام تبدأ سينما "هوليوود" برسم ملامح أفلامها، وتقوم بالترويج للأفلام التي باتت على مقربة من دور العرض وصالات السينما في أميركا أو أوروبا بشكل خاص.

السينما الأميركية مثل غيرها من الصناعات التي تخضع لسياسات معينة، قد يكون بعضها ظاهرا وبعضها الآخر يحرك خيوطها من يمتلكها في الأصل ويمتلك كبرى شركات صناعة الأفلام.

في عام 2013، امتزجت أفلام هوليوود بين الخيال والأنيميشن والأكشن وشيء من الكوميديا، عبر عدد كبير من الأعمال من أهم ما عرض في حينها مثل "غرافيتي" و"ثور و"وذا هوبيت" و"المميت6" و"فروزين" و"الكفاح الأميركى" و"12 عاماً من العبودية" الذي يحكي سيرة سليمان نورثوب، الذي تم اختطافه في واشنطن عام 1841 وتم بيعه كعبد، فعمل لـ12 عاما في مزارع ولاية لويزيانا، وغيرها من الكثير من الأعمال.

أما في العام الجديد، فيبدو أن ملامحه السينمائية ستكون مغايرة بشكل كبير، خصوصا في ظل الإعلان عن مجموعة جديدة من الأفلام التي تندرج تحت إطار الدراما الدينية.

ولم يخف الإعلام الإسرائيلي تباهيه بشأن نسج غالبية سيناريوهات أهم أفلام 2014 من كتاب التوراة، ومن أهم تلك الأفلام "نوح" و"الخروج من مصر" و"آلهة وملوك" و"قابيل وهابيل" و"مريم- يسوع"، وغيرها، وجميعها مبرمج لعرضه تباعاً من بداية فبراير المقبل.

بيد أن فيلم "نوح" هو الأضخم إنتاجا بين كل تلك السلسلة، حيث يجسد الدور النجم الأسترالي راسل كرو، والذي اشتهر في فيلم "غلادييتور- المحارب" وبجانبه في الفيلم النجمة إيما واتسون، التي تجسد دور ابنته في التبني، ويعتقد أنه سيتصدر شباك التذاكر بعد إنفاق عشرات الملايين على هذا العمل.

الفيلم الثاني الذى سيعرض قريباً هو "الخروج من مصر"، حيث سيجسد كريستيان بيل، الشهير بباتمان، دور النبي موسى، فيما ستجسد سيجورني ويفر شخصية زوجة فرعون.

فيلم "آلهة وملوك" يروي سيرة النبي موسى عليه السلام، بدءا من إبحاره في النهر وهو رضيع ومرورا بتبني فرعون له إلى أن تنتهي القصة بهلاك فرعون وجنوده في عرض البحر.

أما فيلم "مريم- يسوع" فيحكي سيرة السيدة مريم العذراء لكن من وجهة نظر يهودية، ووفقاً للرواية اليهودية في التوراة، وتوقع بعض النقاد أن يثير جدلا كبيرا خصوصا لدى رجال الكنيسة في العالم، تجسد شخصية السيدة مريم، ممثلة إسرائيلية لا يتجاوز عمرها 16 عاما، تدعى "أوديا راش" من مواليد حيفا.

لكن هذا لا يعني غياب النوع الآخر من الأعمال، حيث سبق وأعلن عن مجموعة من أفلام سينمائية جديدة، ستكون في انتظار دورها بصالات دور عرض السينما ومن بينها، "فندق غراند بودابست" ويشترك فيه ويس آندرسون مع سواريز رونان، تيلدا سوانتون، إدوارد نورتون.

و"الصمت" للمخرج مارتن سكورسيزي، ومن بطولة آندرو غارفيلد، كن واتانابي، وإيساي أوغاتا، بالإضافة إلى فيلم "لحن غروب الشمس" لتيرنس ديفيس مع بيتر مولان، آغنيس داين، وإيان بيري. و"ملكة الصحراء" للألماني وارنر هيرتروغ، مع جيمس فرانكو، نيكول كيدمان، وداميان لويس، والنجم السوري جهاد عبدو. و"خريطة النجوم" لديفيد كروننبرع، مع روبرت باتنسون وجوليان مور، غاري فيشر، وميا وازيكوسكوا.