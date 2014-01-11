جائزة المغرب للكتاب تستقطب 180 عملاً للعام الجديد

كشفت وزارة الثقافة المغربية أن مجموع الأعمال المقدمة لجائزة المغرب للكتاب لعام 2014، وصل إلى 180 عملاً، موزعة على مختلف أصناف الجائزة.

وفي بلاغ للوزارة، حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، أشار إلى أن مجموع هذه الأعمال توزع بين صنف السرديات والمحكيات 57 عملاً، والشعر 33 عملاً، والعلوم الإنسانية 36 عملاً، والدراسات الأدبية واللغوية والفنية 31 عملاً، والترجمة 12 عملاً، والعلوم الاجتماعية 11 عملاً.

وأضاف البلاغ أن اللجنة العامة للجائزة، برئاسة الباحث محمد الطوزي، قامت بتوزيع الأعمال المرشحة على مختلف اللجان الفرعية المختصة بكل صنف من أصناف الجائزة لقراءتها، والبت فيها وفق جدولة زمنية مضبوطة.

وسيعلن عن نتائج الجوائز خلال فعاليات الدورة العشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب لسنة 2014 المزمع تنظيمها بين 13 و23 فبراير المقبل.

يذكر أن الدورة السابقة عرفت فوز الشاعر محمد السرغيني عن ديوانه "تحت الأنقاض فوق الأنقاض" بجائزة الشعر، وفاز محمود عبدالغني بجائزة الحكي والسرد عن روايته "الهدية الأخيرة".

وفاز بجائزة الترجمة عبدالسلام الشدادي عن ترجمته إلى الفرنسية كتاب "العبر" الجزء الثاني لمؤلفه عبدالرحمن بن خلدون.

ومنحت لجائزة العلوم الإنسانية مناصفة لكل من محمد أو بحلي عن كتابه "اليد والمعجن طعام القمح وألوان الطبخ بالغرب الإسلامي في العصر الوسيط" (بالفرنسية)، والثاني عادل حجامي عن كتابه "فلسفة جيل دولوز: عن الوجود والاختلاف".

وفاز بجائزة العلوم الاجتماعية عبدالله ساعف عن كتابه "سنة متميزة" (بالفرنسية)، وفاز بجائزة الدراسات الأدبية واللغوية والفنية محمد المدلاوي المنبهي عن كتابه "رفع الحجاب عن مغمور الثقافة والآداب مع صياغة لعروضي الأمازيغية والملحون".

واعتبر أمين الصبيحي، وزير الثقافة المغربي، أن هذه الجوائز وضعت في إطار تحفيز المثقفين والمبدعين ودعم الإبداع منذ 47 سنة كمحطة أساسية تندرج في إطار الاهتمام الرمزي والاعتباري للإبداع المغربي.