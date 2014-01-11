شاكيرا: بيكيه يحب المرأة الممتلئة ويكره النحافة

كشفت زوجة لاعب نادي برشلونة الإسباني "جيرارد بيكيه" عن الجسم الذي يحبه اللاعب في النساء، وفقا لما قامت بنشره صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية مسموعة الكلمة.

وأشارت الموندو إلى أن شاكيرا تظهر على غلاف مجلة "غلامور" في عددها الجديد، وتحدثت للمجلة عن أحدث مشروعاتها وكشفت عن بعض التفاصيل في حياتها الشخصية مع بيكيه.

ومن ضمن الأشياء التي تحدثت عنها المطربة شاكيرا أنها أوقفت النظام الغذائي الذي كانت تسير عليه "الحمية الغذائية" لأن مدافع برشلونة لا يحب الجسم النحيف. وصرحت قائلة "رجلي، بيكيه يفضل اللحم أكثر من العظام ، ولا يحب النحافة وأنا أيضا".