"وأشرقت الشمس" يفوز بجائزة أفضل مسلسل لبناني

نال مسلسل "وأشرقت الشمس" جائزة أفضل مسلسل لبناني، حسب استفتاء مهرجان الفضائيات العربية الذي تم منذ أيام في مصر.

وسبب نجاح هذا المسلسل، برأي أصحاب العمل، هو تعطش الجمهور المشاهد للحب والرومانسية والبطولات والثورات الحقيقية والوطنية.

وأقيمت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان القنوات الفضائية العربية في فندق إنتركونتيننتال القاهرة في حفل تم خلاله تكريم العديد من الشخصيات على أعمالها المتميزة والتي تم تقديمها خلال العام 2013.

وكان لافتاً تكريم المنتج اللبناني ميلاد أبي رعد عن أفضل مسلسل "وأشرقت الشمس"، وتم منحه جائزة كأفضل منتج لبناني.

وبالعودة إلى مسلسل "وأشرقت الشمس"، أبدى القائمون على هذا العمل آراءهم لـ"العربية.نت"، وفي هذا الإطار، قالت الكاتبة منى طايع "إن سبب نجاح هذا المسلسل هو أنه نقلنا إلى حقبة من الزمن أيام حكم جمال باشا والدولة العثمانية، ويتحدث عن الثورة والأبطال والبطولات والحب والرومانسية".

مخرج المسلسل شارل شلالا، قال إنه كان يتوقع النجاح للمسلسل وليس الجائزة، وأشار إلى أن نجاح العمل يعود إلى تعاون فريق العمل مجتمعاً من التكنيك والمخرج إلى المنتج والمصورين.

وبدورها، أوضحت مي زوجة المنتج أبي رعد، أن هناك ثلاث شركات إنتاج تضامنت فيما بينها حتى تحققت هذه النتيجة الجيدة.

نجاح بعد جهد ومثابرة

ومن بين الممثلين، أوضح الممثل جوزيف بو نصار (الشيخ عبدالله بالمسلسل) أنه كان يتوقع هذه الجائزة ولم يستغرب ذلك أبداً، لأنه مسلسل نجح بعد جهد وتضافر وتعاون كل أسرته، ولأنه يسرد مرحلة تاريخية هامة، ويعكس صورة لبنان الجميلة، وأهمية القصة أنها تعكس جوانب إنسانية واجتماعية وتاريخية وعاطفية وغيرها، فهذه العوامل مجتمعة أثمرت هذه الجائزة، حسب قوله.

أما الممثلة نهلة داوود (الشيخة ناهية في المسلسل)، فقالت إنها تفتخر بهذا التكريم وبالجائزة، فالنص جميل، والجمل كانت تلامس كل واحد منا بصدق، مما انعكس على تلقفها بصدق من قبل الجمهور المشاهد.

واعتبرت أن هذه الجائزة هي وسام على صدر كل من شارك في هذا العمل الدرامي، ورأت أن الشخصية السلبية التي أدتها طبعت في ذهن المشاهدين، وأوضحت أنها كانت ستشعر بالندم لو لم تشارك في هذا المسلسل.

الممثل غسان صليبا (الشيخ خليل أو البطل في المسلسل)، أوضح أن الجائزة والتكريم هما لجميع العاملين في المسلسل من دون استثناء على أمل الانتشار العربي فيما بعد.

وأكد أيضاً أن هذه التجربة الأولى له في الدراما اللبنانية وأعجب بالنص منذ اللحظة الأولى، لأنه "حلو" وتحمس للمشاركة، وسر نجاح المسلسل "هو هذه الخلطة السحرية والعناصر المتكاملة".

أما إلسي فرنيني (منيرة في المسلسل)، فقالت عن هذا التكريم بأنه "شي يفرح القلب"، وتمنت أن تنافس الدراما اللبنانية نظيرتيها الدراما العربية أو التركية، لم تنكر أنها كانت مترددة ومتخوفة قبل الموافقة على الدور، لكن الكاتبة منى طايع أقنعتها بالمشاركة، واعتبرت هذا النجاح متكاملا بدءا بالمنتج والكاتبة مرورا بالمخرج انتهاء بالممثلين.