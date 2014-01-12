أغاني أم كلثوم بأسلوب عصري جديد

قدمت المغنية التونسية غالية بن علي مجموعة من أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم أمام جمهور كبير في العاصمة البريطانية لندن، بأسلوب عصري مختلف عن أداء النجمة الكبيرة الراحلة.

وعادت أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم لتصدح في بريطانيا، من خلال حفل نظمته مؤسسة (آرت كانتين) في لندن من أجل تعزيز التبادل الفني والثقافي بين الشرق والغرب.

وأطربت أغاني أم كلثوم الجمهور العربي والبريطاني بصوت المطربة التونسية غالية بن علي التي قدمت أغاني أم كلثوم بطريقة سهلة ذات عفوية وبأسلوب عصري مختلفا شكلا وأداء.

وأضافت غالية بن علي المطربة التونسية قائلة إن أم كلثوم مدرسة غنية من الفن وهدفي الأساسي التعلم منها، بالإضافة إلى تقديم أغانيها بأسلوب جديد ومبتكر .

جمهور الحفل أبى إلا أن يبرز انبهاره بالشكل الجديد الذي قدمت به أغاني أم كلثوم رغم انتماء أفراده إلى ثقافات عديدة مختلفة .

ورحلت أم كلثوم تاركة تراثا غنائيا وموسيقيا فريدا لا يزال يحظى بإعجاب واهتمام المستمعين بعد أكثر من ثلاثين عاما على غيابها.