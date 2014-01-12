"شوف".. معرض يحمل قصصاً مصورة من مصر

ينظم سبعة مصورين صحافيين مصريين معرضاً يحمل اسم "شوف"، يبدأ مساء اليوم الأحد في "أتيليه القاهرة"، ويستمر 5 أيام، يعرضون من خلاله "قصصاً مصرية مصورة".

وترصد القصص التي سيتم تقديمها خلال المعرض أحوال المواطنين المصريين بعمق، وتوثق المتغيرات التي تحدث في المجتمع المصري، وذلك بصور بعيدة عن الإعلام التقليدي والصورة الخبرية المفردة.

وفي حوار مع "العربية.نت"، أكد صبري خالد، المصور بجريدة "الشروق" وأحد القائمين على المعرض، أن ما دفع المصورين لإقامة هذا المعرض هو شعورهم بالإحباط من العمل المؤسسي، خاصة أنهم جاؤوا من خلفيات مختلفة ويعملون من أجل المتعة، لذلك رأوا أن الصور التي يقومون بالتقاطها تحمل قصصاً كثيرة، ولا بد أن تأخذ حقها في المشاهدة.

كل هذه الأسباب دفعت بالمصورين إلى التفكير في حل، وجعلت الرغبة تتملكهم في تقديم مجلة من أجل عرض صورهم، ولكن التكلفة المادية وقفت عائقاً أمام هذا، لذلك جاءت فكرة معرض "شوف"، بحسب ما أوضحه صبري.

وكشف صبري أيضاً أن كل واحد من المصورين السبعة المشتركين في المعرض يمتلك قصة مصورة سيقوم بعرضها وشرحها خلال الفعالية.

وحول اختيار "أتيليه القاهرة" من أجل إقامة المعرض، أشار صبري إلى أن ذلك يأتي لكونه متواجداً بوسط العاصمة المصرية القاهرة، وهو ما يسهل الوصول إليه، كما أنه غير محسوب على أحد أو تيار بعينه.

وتمنى صبري أن يقام المعرض بشكل سنوي، وهو ما سيتطرق المصورون السبعة لمناقشته عقب الانتهاء من المعرض في 17 من الشهر الجاري.