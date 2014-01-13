فنانو مصر يؤيدون الدستور الجديد ويدعون للتصويت بنعم

يلقى الدستور المصري الجديد تأييداً واسعاً من قبل العديد من الأسماء الفنية الكبيرة، وقام بعض الفنانين بالدعوة العلنية للمشاركة والتصويت بـ"نعم" عليه، ومن بين هذه الأسماء الفنانة فاتن حمامة والفنان عادل إمام.

فبينما رفض أغلب الفنانين دستور 2012، يبدو أن الدستور الجديد حظي بموافقة واسعة لدى أغلب الفنانين من مختلف المجالات الفنية.

فبعد صمت طويل وابتعاد عن الساحة الفنية، دعت الفنانة فاتن حمامة الشعب المصري إلى التصويت بـ"نعم" من خلال مقال بعنوان "نعم للدستور لما فيه من بنود تحمي حقوق المرأة والطفل".

كما صرح الفنان عادل إمام بأنه سيصوت بـ"نعم" للدستور.

وكانت الموافقة على الدستور لأسباب عدة، فبعض الفنانين يرون أنه خطوة أساسية للمضي قدماً نحو المستقبل وبشكل صحيح، والبعض يرونه نهاية للإرهاب.

وعن مواد الدستور قالت الفنانة إلهام شاهين إنها متكاملة وتراعي جميع فئات الشعب، بينما قال محمود ياسين إن بنود الدستور تحقق طموحات وأحلام الناس.

يذكر أن لجنة الخمسين كانت لها لقاء مع الفنانين للاستماع إلى آرائهم في البنود المتعلقة بحرية الرأي والإبداع.

وعلى الجانب الآخر قال بعض الفنانين إن الدستور لا يعبر عن ثورة يناير، بينما يقول البعض الآخر إنه غير راض عن الدستور.

ولم يكتف بعض الفنانين بالذهاب للجان الاقتراع، بل قرروا أن يكون لهم دور في هذا الحدث مثل المخرجة ساندرا نشأت التي أخرجت فيلماً طافت فيه محافظات مصر لمعرفة آراء الناس والتي جاءت أغلبها مؤيدة للدستور.

فلم يعد فنانو مصر بمعزل عن الشارع والحياة السياسية، فمنذ ثورة يناير كان للفنانين دور مهم في الحياة السياسية.