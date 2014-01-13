ليوناردو دي كابريو أفضل ممثل كوميدي في "غولدن غلوب"

حاز الممثل ليوناردو دي كابريو الأحد في بيفرلي هيلز، جائزة الغولدن غلوب لأفضل ممثل في فيلم كوميدي عن دوره في فيلم "ذئب وول ستريت".

كما فاز كل من كايت بلانشيت وماثيو ماكونفي بجائزتي غولدن غلوب لأفضل ممثلة وممثل في فيلم درامي، عن دورهما في "بلو جازمن" و"دالاس باييرز كلوب".

وتقوم بلانشيت في فيلم "بلو جازمن" من إخراج وودي آلن، بدور زوجة مستثمر مالي غني جدا، لكنها تخسر ثروتها ومكانتها في المجتمع الراقي في نيويورك عندما يوقف زوجها بتهمة الاحتيال، فتنتقل إلى سان فرانسيسكو لبدء حياة جديدة مع شقيقتها، والفيلم الذي صور في سان فرانسيسكو ونيويورك يرتكز بشكل كبير جداً على أداء كايت بلانشيت.

وقالت الممثلة الأسترالية لدى تسلمها الجائزة "أقول لوودي آلن الذي يكتب ويخرج هذه الأفلام الكبيرة، شكرا لأنك اخترتني أنا وليس امرأة أخرى من النساء الرائعات الموجودات هذا المساء في القاعة".

"فروزن" أفضل فيلم رسوم متحركة

كما وزع المهرجان العديد من الجوائز، فحصل فيلم "فروزن" على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة، أما أفضل فيلم كوميدي أو موسيقي فكان "أمريكان هاسل"، ونالت الممثلة إيمي أدامز جائزة أفضل ممثلة كوميدية عن دورها في الفيلم نفسه.

أما جائزة أفضل ممثل مساعد فقد حازت عليها الممثلة جينيفر لورانس عن دورها في فيلم "احتيال أميركي"، وأخذها الممثل جيردليتو، عن دوره في فيلم "دالاس بايرز كلوب".

ونال المخرج ألفونسو كوارون، جائزة أفضل مخرج عن فيلم "جرافيتي"، وأفضل سيناريو لسبايك جونز عن فيلم "هير".

كما أخذت المسلسلات التلفزيونية حيزا من المهرجان، وحصل على جائزة أفضل مسلسل درامي "بريكنج باد"، أما الكوميدي فأخذها مسلسل "بروكلين ناين-ناين"، أما أفضل الممثلين في الدراما فهم الممثل بريان كرانستون عن دوره في "بريكنج باد"، والممثلة روبين رايت عن دورها في "هاوس أوف كاردز".

أما عن فئة الكوميديا التلفزيونية فقد حصل على جوائزها كل من آندي سامبرج عن دوره في "بروكلين ناين-ناين"، والممثلة ايمي بوهلر عن دورها في "باركس آندريكريشن".