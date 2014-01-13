"The Voice" يعيد اكتشاف موهبة ظهرت قبل سنوات

تسعون ثانية من الغناء كانت كفيلة بجعل مطربة الأوبرا المصرية مروة ناجي حديثاً للجميع، وذلك بعد أن استطاعت أن تقنع المدربين الأربعة في برنامج "The Voice" بموهبتها لتختار في النهاية الانضمام لفريق صابر الرباعي.

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كان لابد أن تظهري قبل سنوات".. تلك كانت كلمات كاظم الساهر للمتسابقة التي تحيي منذ سنوات حفلات بدار الأوبرا المصرية وتشارك في مهرجان الموسيقى العربية، وهو ما يفتح الباب للتساؤل حول عدم ظهورها للجمهور من قبل وانتظارها لبرنامج "The Voice".

وأكدت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله لـ"العربية.نت" أنه لولا مشاركة مروة في البرنامج، كانت ستظل محدودة في مصر، لا يعرفها سوى جمهور الأوبرا، معتبرة أن هناك أصوات عملاقة في مصر، ومع ذلك لا يعرفهم أحد.

وأرجعت خير الله السبب في ذلك إلى مؤسسات الدولة التي كان منوطا بها اكتشاف المواهب ولكنها تجاهلت دورها، ومن بين هذه المؤسسات الإذاعة المصرية، معتبرة أن المنتج الخاص دائما ما تكون له مقاييسه في التعامل مع المطربين، وهو ما يجعله يتجاهل المواهب الصاعدة التي ينتظر أن تأتي له من خلال برامج المواهب.

واعتبرت الناقدة أنه في غياب الاهتمام الرسمي بالمواهب الشابة، يجب على هؤلاء السعي للمشاركة في برامج الهواة لأنها تمنحهم الفرصة للظهور للجمهور العربي بأكمله، كما أنها تضمن للفائز أن يتم إنتاج أغان له إضافة إلى الجائزة المالية.

واختتمت خير الله تصريحاتها بالتأكيد على أن صناعة النجم مكلفة في الوقت الحالي، وأن على مؤسسات الدولة أن تعود لأداء دورها، حتى وإن كان ذلك من خلال منح الشباب الفرصة في غناء مقدمات الأعمال، مثلما حدث مع أنغام في أغنية مسلسل "الأرض".

وكانت مروة ناجي قد ظهرت في مصر قبل سنوات، وقدمت العديد من الحفلات إحداها كانت أمام الراحلة وردة، كما شاركت في الغناء إلى جوار هدى سلطان، ولها أكثر من مشاركة في مهرجان الموسيقى العربية.