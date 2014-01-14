"غولدن غلوب" يستقطب أعلى نسبة مشاهدين منذ 10 سنوات

شاهد نحو 21 مليون شخص الحفل 71 لتوزيع جوائز "غولدن غلوب" الذي بُثّ مساء الأحد، في نسبة تعد الأعلى منذ 10 سنوات بحسب دراسة أجرتها مجموعة "نيلسن" نشرت نتائجها في مجلة "فارايتي".

وقد استقطب هذا الحفل الذي بُثّ بثاً مباشراً على قناة "إن بي سي" من فندق بيفرلي هيلتونفي بيفرلي هيلز 20,9 مليون مشاهد، مسجلاً بالتالي ارتفاعاً بنسبة 6% بالمقارنة مع حفل العام الماضي الذي شاهده 19,7 مليون شخص.

وهذه هي أعلى نسبة من المشاهدين يسجلها حفل توزيع جوائز "غولدن غلوبز" منذ عام 2004 عندما كان قد استقطب 26,8 مليون مشاهد.

ويعزى هذا الارتفاع إلى أداء مقدمتي الحفل تينا فاي وإيمي بولر الذي لقي استحسان النقاد.

وكانت حصة الأسد من جوائز "غولدن غلوبز" في دورتها الحادية والسبعين من نصيب فيلم "أميركان هاسل" الذي نال جائزة أفضل فيلم كوميدي وجائزة أفضل ممثلة في فيلم كوميدي لآيمي آدمز وجائزة أفضل ممثلة في دور ثانوي لجينفر لوورانس.