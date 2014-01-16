سبيلبرغ يطيح بأوبرا في قائمة المشاهير الأكثر تأثيراً

أعلنت مجلة "فوربس" أن المخرج الأميركي ستيفن سبيلبرغ أزاح مقدمة البرامج الأميركية الشهيرة أوبرا وينفري من صدارة قائمة المشاهير الأكثر تأثيراً في الولايات المتحدة. وقد عزز فيلمه الأخير "ليكولن"، الذي رشح لاثنتي عشرة جائزة للأوسكار العام الماضي منها جائزتا أفصل تصوير وأفضل إخراج، وحقق إيرادات بلغت 275 مليون دولار في دور السينما العالمية، من تأثيره.

فقد استطاع المخرج البالغ من العمر 67 عاماً أن يجتذب الأجانب لدراما أميركية تعود أحداثها إلى القرن التاسع عشر. وحقق الفيلم 93 مليون دولار خارج الولايات المتحدة. وقالت فوربس إن 47 بالمئة ممن استطلعت آراءهم، وصفوا سبيلبرغ بالشخصية المؤثرة.

وتراجعت وينفري - التي تصدرت قائمة المجلة العام الماضي بنسبة 49 بالمئة- إلى المركز الثاني بعدما انخفضت نسبتها إلى 45 بالمئة. وجاء في المرتبة الثالثة جورج لوكاس مخرج فيلم "حرب النجوم"، رغم قلة أعماله خلال السنوات الأخيرة. وكان لوكاس باع شركته "لوكاس فيلم" إلى شركة والت ديزني مقابل 4.05 مليار دولار.