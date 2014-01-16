صاحب "الخيميائي" يفضل مواقع التواصل على المقابلات

لم يعد صاحب الروايات الناجحة البرازيلي "باولو كويلو" يعطي أي مقابلة تقريباً لوسائل الإعلام، حتى عند صدور رواياته، إذا إنه يفضل التواصل "مباشرة" مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما أوضح على حسابه في "تويتر".

وكتب صاحب رواية "الخيميائي" التي بيعت منها عشرات ملايين النسخ في أنحاء العالم أجمع، لم أتخذ قراري "على سبيل التعجرف أو قلة الاحترام إزاء الصحافيين... فهم، مع المكتبات والقراء، يساهمون إلى حد كبير في نجاحي... لكن مواقع التواصل الاجتماعي تسمح لي بالتواصل مباشرة مع القارئ والترويج لرواياتي".

يذكر الكاتب البرازيلي البالغ من العمر 66 عاما والذي يستخدم بانتظام "تويتر" و"فيسبوك" و"أنستغرام" و"جي+" أعطى عدة أسباب ليبرر قراره، من بينها النقص التدريجي في الملحقات الثقافية.

لكنه أوضح ختاماً أن "هذا لا يعني أنه لن يشارك أبداً في مقابلات"، مؤكداً أنه سيستمر في الإدلاء برأيه في مسائل يعدها مهمة مثل "الدفاع عن المحتويات الحرة على الإنترنت".