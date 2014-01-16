صعيد مصر يستعد لاستقبال مهرجان "الأقصر للسينما"

وسط مشاركة 20 دولة، تفتتح فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الأقصر للسينما المصرية والأوروبية، وذلك مساء الأحد المقبل التاسع عشر من شهر يناير الجاري، وتستمر حتى الخامس والعشرين من الشهر ذاته، وتنظمه مؤسسة "نون" الثقافية، بالتنسيق مع وزارة الثقافة المصرية والاتحاد الأوروبي.

ويأتي اختيار مدينة الأقصر بصعيد مصر لإقامة المهرجان، من أجل دعم السياحة المصرية في الوقت الحالي، حيث تقوم المؤسسة بالتنسيق مع محافظ الأقصر حول ذلك، وهو ما أكدته الناقدة ماجدة واصف، رئيسة المهرجان لـ"العربية.نت"، مشيرة إلى ثقتها في أن يخرج المهرجان في أفضل صورة مشرفة لمصر، خاصة أنها لا تقلق من أي ترتيبات أمنية، معتبرة أنه لا يوجد أي قلق بخصوص هذا الأمر.

ووسط مشاركة 62 فيلماً داخل المهرجان، تفتتح الفعاليات بفيلم "لا مؤاخذة" لمخرجه عمرو سلامة، وتشارك كندة علوش في بطولته، على أن يعرض فيلم "أسرار عائلية" في الثالث والعشرين من يناير، خارج أقسام المسابقة بحضور مخرجه هاني فوزي.

وتم اختيار الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي كرئيس شرف للدورة الثانية، خاصة أنه أحد أبناء صعيد مصر، وذلك في المهرجان الذي يهدف إلى إقامة حوار بين السينما المصرية ونظيرتها الأوروبية بهدف تبادل الخبرات.

وقررت إدارة المهرجان أن يتم تكريم السينما الروسية في الدورة الحالية، وذلك باختيار المخرج الروسي فلاديمير مينشوف، من أجل أن يترأس لجنة التحكيم، على أن تعرض بعض أفلامه داخل المهرجان.

كما أنه تقرر أن يكون هناك تكريم خاص للفنان المصري نور الشريف، على أن يتم عرض أكثر من فيلم له، من بينها "زمن حاتم زهران" و"ليلة ساخنة".

ويعرض داخل أقسام المهرجان عدد من الأفلام المصرية، من بينها "فرش وغطا" و"الشتا اللي فات" الذي يقوم ببطولته عمرو واكد، و"عشم" لمخرجه ماجي مرجان.