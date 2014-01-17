ديودونييه من جديد.. وجمعيات يهودية تتظاهر ضده

اعتقلت الشرطة الفرنسية نحو 50 شخصاً، مساء الخميس، في باريس خلال مواجهات بين مؤيدين ومعارضين للفكاهي الفرنسي المثير للجدل ديودونيه في مسرح "لا مان دور" (اليد الذهبية) في الدائرة السادسة.

وردد عشرات الأشخاص شعارات مؤيدة لإسرائيل خلال تجمع أقيم في ساحة الباستيل بدعوة من عدة جمعيات يهودية للتظاهر ضد "ديودونيه" الذي منعت السلطات الفرنسية عرضه المسرحي "الجدار" في عدة مدن فرنسية بتهمة العداء للسامية.

وفي المقابل، تجمع حول هؤلاء عشرات المؤيدين للفكاهي الفرنسي، ولكن لم يقع أي حادث خطير بين الطرفين. إلا أن الشرطة وخلال تفريق المحتجين اعتقلت حوالي 50 شخصا بسبب التظاهر بدون اذن.

يُذكر أن ديودونيه خاض خلال الأسابيع الماضية معركة مع الحكومة التي طالبت بمنع مسرحيته "الجدار". وللمرة الأولى يتدخل مجلس الدولة وهو أعلى سلطة إدارية في فرنسا ويمنع عرض الفكاهي، معتبراً أنه يمس بالأمن العام واحترام الكرامة الانسانية. من جهته، عمد ديودونيه إلى تعديل عرضه ولكنه جاء أعنف من الأول بحق اليهود.

