مصري تربَّى في السعودية أصبح أشهر فناني الثورة

أصبح الشاب المصري حمزة نمرة واحداً من أشهر فناني مصر منذ ثورة يناير بعد أن تمكن من الاستحواذ على اهتمام واسع بأغانيه وألبوماته التي تنتشر في أوساط الشباب منذ أكثر من عامين، فيما كشف نمرة في حديث خاص لـ"العربية.نت" أنه ولد وتربى وترعرع في السعودية، مستلهماً من طفولته هناك فناً محافظاً وهادئاً وجديداً لم يكن يعرفه المصريون من قبل.

ويحاول نمرة تكريس أغانيه وفنه للدعوة إلى وحدة المصريين ولرفع شعارات "الحب والسلام" في وجه الفوضى والإرهاب والتخريب، حيث كشف لـ"العربية.نت" عن أغنية جديدة انتهى للتو من تسجيلها وتحمل اسم (وأقولك إيه..)، وهي أغنية "تنبذ الكراهية والقتل وتدعو المصريين للوحدة بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية"، على حد تعبيره.

ويقول نمرة إن رسالة الأغنية الجديدة كغيرها من أعماله الفنية السابقة، حيث تريد أن تقول للمصريين "إن القتل والإرهاب لا يمكن أن يكون الطريقة المناسبة لحل الخلافات وإنما فقط الوحدة ولا شيء غيرها".

ورغم أن الفنان نمرة يحمل شهادة البكالوريوس في التجارة من جامعة الإسكندرية، فإنه انشغل بالفنون والموسيقى والأعمال الفنية منذ تخرجه في الجامعة، حتى ذاع صيته بعد أن أصدر أشهر ألبوماته الفنية في صيف 2011 تحت اسم (إنسان)، الذي سجل واحداً من أعلى المبيعات في مصر، وبه تم تصنيف الموسيقي وعازف الجيتار حمزة نمرة على أنه "فنان ملتزم".

وفي العام 2012 غنى الفنان نمرة أيضاً شارة النهاية لبرنامج "خواطر" على قناة "أم بي سي"، ليخرج بتلك الأغنية من مصر إلى العالم العربي.

ويقول نمرة لــ"العربية.نت" إنه بدأ حياته الفنية عندما كان طالباً جامعياً في العام 1999 إلا أنه أصدر أول ألبوماته الفنية في العام 2008، لكنه حظي بشهرة أكبر وأوسع في العام 2011 عندما اتجه لمحاكاة الواقع في أغانيه.

وتابع: "أنا أغني كل ما أحس به وأؤمن به وما يعبر عن إحساس وقيم شريحة واسعة من الناس.. أنا أحاول التعبير عن جيل الشباب الذي أنتمي له، وأحاول اختيار الكلمة الراقية وذات المعنى، والابتعاد عن الابتذال".

ويضيف: "عشت 13 عاماً من عمري في السعودية، وتربيت هناك، وهذا ما أثر في شخصيتي بشكل كبير لأتجه إلى الفن الملتزم والهادف منذ كنت في السادسة عشرة من عمري".

ويصف نمرة أغنيته الجديدة التي سترى النور خلال أيام تحت اسم (أقولك إيه) بأنها "النداء الأخير للمصريين"، مشيراً إلى أنها تمثل دعوة للوحدة والحب ونبذ العنف، مضيفاً: "أتمنى أن تصل الرسالة إلى المصريين ويفهموها جيداً".

يشار إلى أن نمرة من مواليد العام 1980، ويعتبر أحد أشهر الفنانين الشباب في مصر، كما أنه إلى جانب مهارته في الغناء يعمل كموزع وملحن ويحترف العزف على الجيتار، إلا أنه يؤكد على الدوام أنه يتجنب الابتذال والأغاني الهابطة، ويريد أن يصعد بالأغنية المصرية إلى مستويات أرقى مع الحفاظ على الحداثة واستخدام الجديد.