مشاركة 13 بلداً في مهرجان هايتي للجاز

يشارك عشرات من الموسيقيين من 13 دولة في مهرجان دولي للجاز افتتح مساء الجمعة في هايتي التي اجتاحها قبل أربع سنوات زلزال عنيف.

وينظم المهرجان للمرة الثامنة، وهو لم يقم في العام 2010 بسبب الزلزال الذي قضى فيه أكثر من 250 ألف شخص.

وسيسمح المهرجان للجمهور الهايتي بلقاء نجوم عالميين واكتشاف مواهب محلية خلال حفلات مجانية تقام خصوصا في بورت أو برانس.

ويشارك في المهرجان الفنان الفرنسي دانييل ميل، والكاميرونية ساندرا نكاكيه وليونيل لويكه من بنين، فضلا عن فرق من بلجيكا وكندا وتشيلي وإسبانيا والولايات المتحدة والمكسيك.

وقالت ميلينا ساندلر من مؤسسة هايتي جاز، مؤسسة المهرجان الذي يعتبر أهم حدث ثقافي دولي يقام في هايتي، إن غالبية الحفلات التي سيحييها الفنانون ستكون مجانية.

وأضافت: "تزداد شعبية المهرجان على الصعيد الوطني، ففي البداية كان يحضره جمهور ضليع بموسيقى الجاز، أما الآن فأصبح الحضور أكثر تنوعا".

ويشارك في المهرجان أيضا 14 فنانا وفرقة هايتية، ويمكن للفنانين الهايتيين الشباب الاستفادة من خبرة المدعوين الأجانب من خلال ورشات عمل تقام على هامش المهرجان.