مصر تؤكد تنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب

شائعات تناولها البعض عن تأجيل أو ربما إلغاء للدورة الخامسة والأربعين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، دفعت القائمين عليه إلى قتل الشائعة في مهدها بالإعلان عن تفاصيل الدورة، التي تحتضنها مصر غدا الأربعاء، الثاني والعشرين من الشهر الجاري، وتستمر حتى السادس من شهر فبراير المقبل.

وينتظر مشاركة 24 دولة في فعاليات المعرض هذا العام، من بينها 7 دول أجنبية و17 عربية، على أن تكون دولة الكويت هي ضيفة الشرف هذا العام، ويشارك 755 ناشرا، بالإضافة إلى تواجد سور الأزبكية.

وأعلن أحمد مجاهد رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب عن أنه لأول مرة هذا العام، سيقام معرض لكتاب الطفل، بشكل مستقل وموازي، وهو شيء مستحدث، على أن يتم استرجاع أفكار تم تنفيذها من قبل، مثل "شخصية المعرض"، وستكون الشخصية هذا العام هي الراحل الدكتور طه حسين، على أن تقوم هيئة الكتاب بطباعة 20 كتابا له، وأشار مجاهد إلى أن المحور الرئيسي للمعرض هذا العام، سيكون "الثقافة والهوية".

احتفالات بثورة يناير

وحول ما تردد عن إغلاق المعرض خلال بعض الأيام، نفى مجاهد أن يكون هناك أي إغلاق للمعرض أو إجازة، مشيرا إلى أنه في ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير ستكون هناك احتفالات فنية وثقافية طوال اليوم تليق بالحدث.

وأعرب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن سعادته بأن المعرض سيقام عقب إقرار الدستور المصري، لأنه سيأتي في ظل تطبيق خارطة الطريق، وهو ما يعني أنه لن يوجد ما يعطل مسيرة المعرض، معربا عن تفاؤله بالناحية الأمنية للمعرض، وأن الإقبال هذا العام سيكون أكبر من العامين الماضيين.

واعتبر مجاهد أن "المعرض يعتبر حدثا قوميا ولابد أن تحافظ عليه مصر، وأن عدم إقامته هو مؤشر على عدم الاستقرار بينما إقامته دليل مادي على الاستقرار".