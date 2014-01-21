"الحارة المكية".. مهرجان يجسد التراث الشعبي

انطلقت فعاليات مهرجان "الحارة المكية" في مكة المكرمة، ويشمل المهرجان العديد من الأنشطة الربيعية والفعاليات المسرحية إضافة إلى الأسواق الشعبية والفلكلور الغنائي.

ويطل المهرجان على زواره بهيئة الأحياء القديمة لمدينة مكة وأزقتها، حيث صمم بطريقة توثق التراث المكي في هيئته العمرانية وموروثه الشعبي، وتستمر هذه الفعاليات بشكل يومي طوال شهر كامل مستقطباً نحو 10 آلاف زائر منذ انطلاقه.

ويأتي مهرجان "الحارة المكية" المقام في حجز السيارات في طريق مكة جدة السريع تلبية لرغبة أهالي مكة لافتقار المنطقة لمثل هذه المهرجانات الترفيهية.

وصرح أمين العاصمة المقدسة، الدكتور أسامة بن فضل البار، قائلاً: "المهرجان يمثل سوقاً مشهورة قديمة وهو سوق المدعى، ويضم العديد من المهن والحرف التي تشتهر بها المدينة كالعطار وبائع التمر".

وتفاجئ الحارة المكية زوارها بالأكلات الشعبية التي تلاقي إقبالاً كبيراً، فيقدم قرص التميس من التنور بالإضافة إلى جرات الفول الذي يعتبر من الأكلات المحببة للزوار.

فيما تطل في الركن المجاور للمكان القهوة الشعبية التي كانت ولاتزال موقعاً يرتاده رجالات مكة للتسامر فيها.