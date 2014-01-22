"شعبيات fm" تصالح الإذاعة المصرية مع الفن الشعبي

قرر عبدالرحمن رشاد، رئيس الإذاعة المصرية، تدشين محطة جديدة تحمل اسم "شعبيات Fm" تعمل على بث الأغنيات الشعبية بعد أن كان ممنوع بثها في السابق.

وفي تصريحات خاصة لـ"العربية. نت" أكد رئيس الإذاعة أن مصر لديها تراث من الأغاني الشعبية يصل إلى 3000 أغنية لابد أن يستمع لها الشباب في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنه لا يجب أن يتم تكرار أخطاء من سبقوه ورفضوا بث الأغنيات الشعبية بداعي عدم مراعاتها للذوق العام.

وهذا الوضع الذي أدى إلى أن يظهر أحمد عدوية ويصبح من التراث الشعبي على مدى 40 عاماً من الغناء، ومع ذلك لا تبث الإذاعة المصرية أغنيات له مثل: "سلامتها أم حسن" و"أم عبده" بداعي عدم المراعاة.

وأوضح رشاد أن هدف الإذاعة المصرية في الوقت الحالي هو ترشيد الغناء الشعبي في الشارع، على أن يتم عمل مهرجانات وأغانٍ شعبية، تنتشر بين جيل الشباب ولكن بمعايير معينه، مؤكداً أنه ستكون هناك لجنة من أجل الاستماع إلى الأغنيات الشعبية الجديدة وتهذيبها، وكذلك عرض التراث الشعبي من خلال الإذاعة.

كما شدد رئيس الإذاعة على أنه سيتم استقطاب مطربين شعبيين مثل حكيم وأمينة وعبدالباسط حمودة من أجل بث أعمالهم، وكذلك تقديم أعمال جديدة من خلال الإذاعة، مع التغلب على بعض السلبيات، حيث اعتبر أن الأغنيات الشعبية هي التي تجمع الشعوب، لأنها نابعة من بينهم، كما أشار إلى تلقيه مكالمات هاتفية عقب بث بعض الأغنيات الشعبية من البعض الذي يتساءل عن مطربات مثل بدرية السيد وخضرة محمد خضر، الذين تبث أغنياتهم في الوقت الحالي، ولم تكن تبث قبل ذلك.