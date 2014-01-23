النجم العالمي ستروماي يشارك في مهرجان "موازين" 2014

أعلنت جمعية مغرب الثقافات عن مشاركة النجم العالمي ستروماي، فعاليات الدورة 13 لمهرجان "موازين إيقاعات العالم"، وذلك يوم الاثنين 2 يونيو 2014 على منصة السويسي بالرباط.

ولد بول فان هافر (28 سنة)، المعروف باسم ستروماي في بروكسيل، وهو من أصول رواندية، وبدأ اهتمامه بالموسيقى وهو في سن الحادية عشرة من عمره، وانخرط في الأكاديمية الموسيقية، ثم في المعهد الوطني للراديو والسينماتوغرافي.

ويعتبر ستروماي مغنياً لأسلوب الراب والروك والموسيقى الإلكترونية، وكذا الإيقاعات الإفريقية، ويمتلك حالياً ألبومين حققا انتشاراً واسعاً في العديد من بلدان العالم.

وبمناسبة ألبومه الجديد، سيقوم الفنان ستروماي بجولة غنائية ستمتد حتى نوفمبر 2014، سيمر خلالها لأول مرة بالمغرب، ليحط الرحال بالرباط بمناسبة الدورة الـ13 لمهرجان "موازين إيقاعات العالم"، التي ستعرف أيضاً مشاركة مجموعة "كول أند دو كانغ"، وستحيي حفلها يوم 3 يونيو بمنصة السويسي، وتعد من أشهر الفرق الموسيقية العالمية، التي حققت نجاحات في فترة الستينات والسبعينات، وسبق لها السنة الماضية أن شاركت في مهرجان "تيميتار" بمدينة أغادير.

ومن بين النجوم الذين سيشاركون في الدورة القادمة من المهرجان، الذي تنظمه "مؤسسة مغرب الثقافات"، الفنانة الإسبانية ليز كاسال.

ومن الأسماء العربية، تم كذلك تداول اسم قيصر الأغنية العربية، الفنان العراقي كاظم الساهر، الذي انضم إلى كوكبة الفنانين العرب المتعاقد معهم لإحياء إحدى سهرات الدورة الثالثة عشرة لمهرجان "موازين إيقاعات العالم"، المقرر إقامتها بالرباط في الفترة بين 30 مايو و7 يونيو المقبلين، وسيؤدي الساهر، خلال سهرته الفنية بمنصة "النهضة" المخصصة للأغنية العربية، مجموعة من الأعمال الفنية التي ستضم عدداً من الأغاني الجديدة التي طرحها مؤخراً.

وتعد هذه المشاركة هي الثالثة للفنان العراقي، بعدما أحيى سهرتين في "موازين"، الأولى في دورة 2009، والثانية في 2011.