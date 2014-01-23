سمير محمود يروي يوميات الثورة عبر جدران الحرية

طرح الكاتب الصحافي بمؤسسة الأهرام، أستاذ الإعلام بجامعة السلطان قابوس، سمير محمود، كتابه "جدران الحرية.. تدوينات الحياة والثورة في مصر"، الصادر عن "دار الأدهم للنشر والتوزيع"، والذي لحق به مهرجان الثقافة في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وجمع سمير محمود في كتابه على مدى سنة كاملة هي 2012، كل ما نشره من تدوينات في الحياة والثورة في مصر، على مختلف جدران الحرية بأشكالها المختلفة، منها الجدران المادية في ميدان التحرير وكل ميادين الحرية في مصر.

ويلخص الكتاب رحلة خلال عام 2012 بعد مضي عام على ثورة يناير، وتتنوع محطات الرحلة بين الفن والسياسة واللغة والفكر والثقافة والصحة والمرض والعيش وحرية البسطاء.

وفي موضع آخر من كتابه الذي خطه بلغة ساخرة رشيقة، ينتقد المؤلف تردي حال الأغنية المصرية فيكتب قائلاً: في 30 مارس 1977 مات العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وعدمت مصر الأصوات الجميلة لفترة طويلة – إلا قليلاً - لدرجة وصلنا فيها لأغانٍ من نوعية بحبك يا حمار واركب الحنطور والعنب وشربت حجرين ع الشيشة.

ويدعو الكاتب في ختام كتابه لقراءة تغريداته ومقالاته وتعليقاته وكتاباته على "جدران الحرية"، بعد أن قدر لها أن تُجمع معاً بين دفتي كتاب.