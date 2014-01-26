زينة تعود من نيويورك بتوأم وتنسبه للفنان أحمد عز

أثارت الفنانة المصرية زينة، الجدل بعد وصولها إلى مطار القاهرة قادمة من نيويورك وبصحبتها توأم أنجبته في الولايات المتحدة الأميركية يوم 2 أكتوبر الماضي، هما زين الدين وعز الدين، ومعها شهادتا ميلاد بهما اسم الأب أحمد عز، وفق ما ذكرته وكالة "أنباء الشرق الأوسط".

وقدمت الفنانة لسلطات جوازات مطار القاهرة الدولي ما يفيد بأنها أدرجت اسمي ولديها في جواز سفرها في قنصلية مصر بكاليفورنيا، وأنهت إجراءات وصولها بصورة عادية.

ونفت سلطات مطار القاهرة الدولي، أمس السبت، إلقاء القبض على زينة أثناء وصولها.

ووفق ما نشرته صحيفة "اليوم السابع"، فقد أكد مصدر بالمطار أن زينة وصلت إلى القاهرة قادمة من نيويورك بصحبة طفلين (زين الدين وعز الدين)، وبسؤالها أثناء إنهاء إجراءات وصولها عن الطفلين، أقرت بأنهما ابناها من الفنان أحمد عز.

وأضاف المصدر أن زينة قدمت شهادة ميلاد أميركية للطفلين تثبت ذلك، وأكدت لضباط الجوازات أنها أدرجتهما على جواز سفرها الذي تم فحصه والتأكد منه، وغادرت المطار.

ونفى الفنان أحمد عز زواجه من الفنانة زينة أكثر من مرة.

وتداولت الكثير من الصحف والمواقع الإلكترونية الحديث عن زواج الفنانة المصرية زينة سراً من الفنان أحمد عز وسفرها للخارج لإنجاب طفليها.