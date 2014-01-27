"رويالز" تفوز بجائزة الجرامي لأحسن أغنية في العام

فازت أغنية رويال "Royals" للنيوزيلندية الشابة لوردي بجائزة جرامي لأحسن أغنية في هذا العام خلال الحفل السنوي الخامس والستين لتوزيع جوائز جرامي، والذي أقيم في لوس أنجلوس في ساعة متأخرة الليلة الماضية.

وقالت لوردي لدى تسلمها الجائزة: "أشكر جميع الذين سمحوا لهذه الأغنية بالانتشار لأنها تمس الروح".

وسلمت الجائزة الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم بالولايات المتحدة خلال حفل بث تلفزيونيا من لوس أنجلوس لمؤلفي الأغنية وهما لوردي وجويل ليتل.

وحصلت المغنية اﻷميركية أليشيا كيز بجائزة جرامي كأفضل ألبوم غنائي لموسيقى R&B عن ألبومها "Girl on

Fire"، وهذه هي المرة الخامسة عشرة التي تحصل فيها أليشيا كيز على جائزة الـجرامي في مسيرتها الفنية.

كما فازت أيضاً نجمة البوب ريهانا بجائزة أفضل ألبوم معاصر عن ألبومها الغنائي "Unapologetic"، ومن الملفت أن النجمتين تغيبتا عن استلام جوائزهن.

وتعتبر جائزة الجرامي أحد أهم الجوائز الموسيقية السنوية الأربعة الكبرى في الولايات المتحدة الأميركية، ويقام الحفل في فبراير من كل عام، وهو يشبه إلى حد بعيد حفل توزيع جوائز الأوسكار.