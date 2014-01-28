عز وزينة يعيدان للأذهان قضية الفيشاوي والحناوي

الكثير من علامات الاستفهام أطلقتها الفنانة المصرية زينة، حال وصولها إلى مطار القاهرة قادمة من نيويورك بصحبة توأم (زين الدين وعز الدين). قبل أيام قالت إن والدهما الفنان المصري أحمد عز، لتتفجر الأزمة وتختفي بعدها زينة عن الأنظار.

القضية الساخنة أعادت للأذهان ما جرى قبل سنوات، فيما عرف بقضية (الفيشاوي الصغير وهند الحناوي)، حينما قالت هند الحناوي إنها متزوجة عرفياً من الفنان أحمد الفيشاوي نجل فاروق الفيشاوي، وإنها حامل منه، لينكر الفيشاوي ذلك مرارا وتكرارا في وسائل الإعلام المختلفة، قبل أن يثبته القضاء، ويقضي بثبوت نسب الطفلة لينا إلى الفيشاوي.

التزام الصمت

إلا أن عز وزينة في أزمتهما الجارية، قررا التزام الصمت، وتفادي وسائل الإعلام، وهو الأمر المستحيل أن يطول، خاصة أن أحمد عز مشغول بمسلسل درامي يحمل اسم "إكسلانس" عاد لتوه من لندن بعد أن أنهى جزءاً من تصويره، وكان آخر ظهور إعلامي له في حفل "دير جيست"، كما أنه عقب تقديمه لفيلم "ملاكي إسكندرية" أصبح قليل الحديث في الصحافة، وقد حاولت "العربية.نت" الاتصال بكليهما من أجل استيضاح الأمر، إلا أن هاتف زينة كان مغلقاً، فيما ترك عز جواله مفتوحاً لكن دون رد.

أزمة تعليمية وأخرى عائلية

بينما تعيش زينة حالة من الابتعاد منذ فترة، بعد أن كان آخر عمل درامي تقدمه عام 2009 وهو مسلسل "ليالي" (الذي دار حول قصة اللبنانية سوزان تميم التي كانت على علاقة برجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى)، لتظهر بعدها بصحبة عز في فيلم "المصلحة" وعرض عام 2012، لتتعدد إحباطات الممثلة المصرية التي قال عنها الراحل أحمد زكي إنها تشبه النجمة العالمية "بينلوبي كروز"، حيث إنها فشلت في إكمال تعليمها، وهو ما قيل عنه إنها توجهت للولايات المتحدة الأميركية من أجل إكمال دراستها.

كما أن أزمة شقيقتها ياسمين التي اتهمت بالإتجار في المخدرات، أثرت عليها في تلك الفترة، قبل أن تحصل في النهاية على براءة من القضية التي اتهمت فيها، وهو ما يفتح الباب حول ابتعاد زينة عن التمثيل تدريجيا خاصة مع وجود التوأم، أم أنها ستعبر الأزمة لتشارك بعدها في الأعمال الدرامية بشكل طبيعي.

ولم يعد هناك سوى أمرين فقط لتنتهي بأحدهما الأزمة المثارة، فإما أن يخرج كلا الفنانين من أجل توضيح الأمر برمته للرأي العام، سواء بثبوت التوأم لهما أم غير ذلك، أو أن الأمر سيذهب برمته إلى القضاء ليصبح تحليل الـ DNA صاحب كلمة الفصل في القضية.

ويبدو أن انشغال الجمهور بالأحداث السياسية التي تجري في الوقت الحالي، أفاد عز وزينة بشكل كبير، خاصة أنه لولا الأحداث التي تجري لكانا هما مسار الحديث الأوحد خلال هذه الفترة.