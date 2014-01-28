"مصر".. 3 سنوات من حراك الشارع في أوبريت غنائي

ثلاثة أعوام مرت على مصر، حملت الكثير من الأحداث التي شغلت بال المواطن المصري. أعوام ضجت بالأحداث والحراك السياسي والشعبي، لتختزل في أوبريت غنائي مسرحي يحمل اسم "مصر".

وتشارك في الأوبريت مجموعة من الممثلين والمطربين، ويتولى كتابة العمل عبد الفتاح البلتاجي، في حين يتولى أيمن بهجت قمر كتابة الأشعار والأغاني، ويقوم بإخراجه أشرف زكي.

المشروع الذي تقدمه جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تشارك فيه أسماء كبيرة، لا سيما على صعيد الغناء، أبرزها شيرين عبد الوهاب، محمد فؤاد، مدحت صالح محمد كيلاني، وأحمد جمال (الذي شارك في الموسم الثاني من برنامج "Arab Idol" الذي عرض عبر شاشة "MBC"، بحسب ما أكد محمد كيلاني لـ "العربية.نت" .

إلى ذلك، أشار كيلاني إلى أن العمل يتحدث عن دور مؤسسات الدولة، موضحاً أنه سيتطرق إلى انطلاق الثورة، انتهاء بإقرار مشروع الدستور المصري، ولكنه لا يعلم موعد تنفيذ الأوبريت، خاصة وأنه يتم التحضير لكافة الفعاليات المتعلقة به.

ويبقى المتوقع أو المرجو أن يختلف هذا الأوبريت عما سبق تقديمه في الماضي، لا سيما وأنه يتضمن شقاً تمثيلياً، على عكس "تسلم الأيادي" و"مصر بلدنا" اللذين قدما سابقاً، من أجل دعم القوات المسلحة، ودعم الدستور المصري، وشارك فيهما عدد كبير من المطربين والممثلين بالغناء.