هيفاء وهبي وصديق جنيفر لوبيز.. معاً عبر انستغرام

لا شك أن اسم هيفاء وهبي وحده يثير اهتمام العديد من محبيها، فكيف إذا اجتمع مع اسم مصمم الرقص العالمي كاسبر سمارت، الذي شاءت الصدف أن يكون في نفس الوقت صديق المغنية والممثلة العالمية جينيفر لوبيز.

وفي التفاصيل أن هيفاء نشرت عبر حسابها على "انستغرام" صورة لها وهي تحتضن صديق جنيفر لوبيز. وكتبت تحت الصورة تعليقاً باللغة الإنجليزية يقول: "حمى رقص مجنونة يومياً، مع كاسبر سمارت.. شيء ساخن..".

وفي المقابل، نشر كاسبر الصورة ذاتها عبر حسابه على انستغرام وكتب تحتها: "في تمارين الرقص مع فنانتي الجديدة هيفاء وهبي، أصمم رقصات أغنيتها المصورة الجديدة".

ويبدو أن تلك الصور لاقت استحسان العديد من متابعي الجهتين، إذ انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.