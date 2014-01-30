تهمة جديدة تلاحق بيبر.. الاعتداء على سائق في تورنتو

وجهت الشرطة الكندية إلى نجم البوب جاستن بيبر تهمة الاعتداء على سائق سيارة أجرة في تورنتو في ديسمبر، وذلك في أحدث مشكلة قانونية يقع فيها المغني الكندي.

وقالت شرطة تورنتو في بيان إن سائق السيارة الليموزين زعم أن بيبر ضربه على رأسه من الخلف عدة مرات أثناء مشادة بينهما.

ولم يرد أي تعليق من الممثلين عن بيبر (19 عاما).

وكان بيبر وصل يوم الأربعاء في سيارة رياضية سوداء إلى مركز للشرطة في تورنتو وسارع بالدخول وسط حرسه الشخصي وضباط شرطة، بينما حاول مصورون صحافيون ومعجبون شق طريقهم لإلقاء نظرة عليه عن قرب.

وتعرض بيبر لمشكلات مع السلطات في الولايات المتحدة هذا الشهر، ووجهت إليه تهمة القيادة تحت تأثير الخمر في ميامي بعد أن ضبطته الشرطة وهو يتسابق في سيارة مستأجرة.

ويواجه بيبر عقوبة تصل إلى الحبس ستة أشهر إذا أدين، إلا أن خبراء يقولون إنه من المتوقع أن يتلقى عقوبة مخففة لأن هذه ستكون أول مخالفة له للقانون.

ومن المنتظر أن يمثل بيبر أمام المحكمة في 14 فبراير شباط للرد رسميا على هذه الاتهامات. ووجهت إليه أيضا اتهامات بالسير برخصة قيادة منتهية ومقاومة القبض عليه دون عنف.