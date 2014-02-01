الجزائر.. "عشاق الخشبة" تنظم أيام المسرح المغاربية

تستعد جمعية عشاق الخشبة للفنون الدرامية بولاية الوادي جنوب شرقي الجزائر، هذه الأيام لتنظيم الطبعة الثانية من الأيام المغاربية للمسرح بدار الثقافة محمد الأمين العمودي من 15 إلى 19 فبراير 2014 بمشاركة أكثر من 15 فرقة مسرحية من الدول المغاربية، مثل ليبيا وتونس والمغرب والفرق الجزائرية، إضافة إلى مشاركة فرق مسرحية من دول عربية كمصر والسعودية والعراق ولبنان، وذلك بعد نجاح الطبعة الأولى التي لقيت صدى كبيراً في الأوساط الثقافية المسرحية المغاربية والعربية.

وأوضح أعضاء لجنة التنظيم أن هذه الطبعة ستحمل اسم المرحوم عمي علي ناجي، وهو من أكبر الشخصيات الثقافية نشاطاً على مستوى القطر الجزائري، حيث عمل منذ صغره على التأسيس للمسرح الوطني، كما عمل مشرفاً فنياً في أغلب الأعمال المسرحية التي قدمها المسرح الوطني.

جانب من فعاليات أيام المسرح المغاربية في الجزائر ‹ › ‹ › ‹ ›

ويرأس لجنة التحكيم الدكتور نادر القنة، أستاذ علوم الدراما بجامعة الكويت، فيما سيكون أعضاؤها كلاً من الأستاذ طبال زرزور أستاذ الدراما ببرج الكيفان بالجزائر العاصمة، والفنان المخرج المسرحي فتحي صحراوي من الجزائر، والممثلة القديرة التونسية لطيفة القفصي عضوة لجنة التحكيم، والدكتورة سافرة ناجي جاسم ركبان الميالي من العراق الحاصلة على دكتوراه في الفلسفة والنقد والأدب المسرحي وماجستير في النقد المسرحي، والأستاذ علي فلاح من ليبيا، والمخرج الجزائري هارون الكيلاني من الجزائر.

وخصصت لجنة التنظيم جوائز قيمة للأعمال الفائزة كعادة كل المهرجانات المسرحية، مثل جائزة أحسن عرض متكامل، وجائزة أحسن إخراج وأحسن نص وأحسن سينوغرافيا وأحسن ديكور وأحسن ممثل وأحسن ممثلة وجائزة الجمهور.