جائزة كُتاب السيناريو لـ"هير" و"كابتن فيليبس"

فاز كاتبا فيلمي "هير" و"كابتن فيليبس" بجائزتي رابطة كُتاب السيناريو الأميركية، وهو مؤشر قوي على النجاح في فئة السيناريو في منافسات الأوسكار التي يقام حفل توزيع جوائزها خلال شهر.

وفاز سبايك جونز بجائزة أفضل سيناريو كُتب خصيصاً للسينما عن فيلم "هير" الذي تدور أحداثه عن رجل يعيش علاقة رومانسية مع برنامج لتشغيل الكمبيوتر يتفاعل معه.

وقال جونز الذي أخرج الفيلم أيضاً عند تسلمه الجائزة: "إنه تكريم كبير من الكتاب.. كنت أفكر في أنها جائزة عن الألم، إنه ألم معين يعرفه الكتاب يتمثل في ارتفاع وانخفاض الروح المعنوية المصاحب لجلوسك بمفردك".

وفاز الكاتب بيلي راي بجائزة أحسن سيناريو مأخوذ عن عمل أدبي عن فيلم "كابتن فيليبس" الذي يستلهم أحداثه من حادث خطف قراصنة صوماليين لسفينة شحن.

والفيلم مأخوذ عن كتاب ريتشارد فيليبس الذي صدر في 2010 بعنوان "ايه كابتنز ديوتي"عن هذه الأزمة.

وقال راي عند تسلمه الجائزة: "أدين بالكثير لكابتن ريتشارد فيليبس الذي اجتاز شيئاً أعلم أنه كان ليقضي عليّ، والحقيقة أن كابتن فيليبس هو الذي كتب هذه القصة وأنا أعدت صياغتها وحسب".