راغب علامة "ما بيعرف يقلي بيضة" وعاصي يرفض النقاش

راغب علامة لا يعرف حتى كيف "يقلي بيضة"، وعاصي الحلاني لا يترك مجالاً للنقاش في البيت و"ما بياخد ويعطي"، أما جو أشقر فتحكي زوجته أنه يعشق الطبخ لدرجة أنه "لو لم يكن فناناً لكان طباخاً".. هكذا وصفت زوجات الفنانين الثلاثة جو أشقر وراغب علامة وعاصي الحلاني حياتهم في البيت عند حديث "العربية.نت" معهم.

غريس وجو أشقر

البداية كانت مع غريس الأشقر، زوجة الفنان جو أشقر، والتي قالت إنها تسعى إلى تأمين الراحة النفسية والجو الهادئ في المنزل لزوجها، لكي يقدم دائماً أعمالاً فنية ناجحة.

وتحدثت عن صفات زوجها الإنسان كزوج وأب، فقالت "إنه حنون جداً ولو أنه لا يعبر عن ذلك بالكلام وهي تحب التعبير بالكلام، لكنها اعتبرته أباً مثالياً مع ابنتيه (جويا 4 سنوات وليتيسيا 8 سنوات) وهو يعشق عائلته كثيراً.

وتابعت قائلة إن زوجها يهوى الطبخ ولو لم يكن فناناً لكان اليوم طباخاً، ولا تزال تتمنى لو أن زوجها يعبر دائماً عن حنانه وحبه بشكل واضح، أهداها أغنية خاصة لها قبل الزواج ولم يفعل ذلك ثانية.

جيهان وراغب علامة

السيدة جيهان علامة زوجة الفنان راغب علامة قالت إن الدعم مهم جدا، خاصة من قبل زوجة الفنان، لأنه يتعرض لضغوطات، مبينة أنها وبعد مرور 18 عاماً على الزواج من راغب باتت تعي ضرورة تأمين الاستقرار الداخلي في المنزل ولولا وجوده لما ثابر راغب على العطاء والنجاح أو الاستمرار.

وعبرت عن سعادتها بأنها في زواج ناجح، أثمر ولدين وعائلة جيدة فالتضحية من قبلي كانت مقرونة بتقدير من زوجها، معتبرة أن الراحة هي كلمة السر في كل منزل.

وتشير جيهان علامة إلى أن راغب فنان حوله الكثير من الصخب والضجيج، ولذلك فإن سعادته وهدوءه في المنزل مسألة مهمة، ولذلك تحرص على أن لا يزعجه أحد خلال تواجده في البيت، رافضة القول إن وراء كل فنان ناجح امرأة، إنما هي امرأة ذكية إلى جانبه وتدعمه.

عن الوجه الآخر لراغب مع عائلته أشارت إلى أنه يقضي وقت فراغه مع ولديه (لؤي وخالد)، فيلعب معهما لعبة "البيبي فوت". أما هي فتستفز زوجها خلال اللعب وتقف في صف أولادهما.

وعن علاقة علامة بالمطبخ قالت زوجته إن معلوماته "صفر وما بيعرف يقلي بيضة"، أما هي فوصفت نفسها "ست بيت ماهرة".

وقالت إن راغب في البيت لا يبقى فنانا ويخلع هذا الثوب لمجرد أن تطأ قدماه المنزل ويتحول إلى رجل بيت وطفل مع أولاده ، مؤكدة أنه "زوج وأب ناجح"، وبنسبة 80 في المئة، ولو أنه يقصر في بعض الأمور أحيانا لكن "ما حدا منا كامل".

كوليت وعاصي الحلاني

السيدة كوليت زوجة عاصي الحلاني أكدت أن نجاح زوجها لأكثر من 20 عاما واستمراره في العطاء الفني سببهما طبعا تأمين أجواء الراحة التامة له في المنزل.

وقالت "أنا أقوم بكل واجباتي كزوجة وعاصي الأب حنون جدا وهو أب مثالي فعلا، وناجح في منزله كزوج وأب، ولا يغيب عن أولاده ولا عني إلا بداعي العمل حتى عندما يسافر يبقى على تواصل معنا عبر التلفون".

وأوضحت مدام حلاني أنها تنعم وزوجها بالاستقرار العائلي، ولا تعتبر أنها تدفع ضريبة بسبب زواجها من فنان، مؤكدة أن لا أحد يزعج عاصي حين يكون في المنزل لا بل على العكس الكل يطلب رضاه، هي والأولاد على حد سواء.

من العادات التي لا تحبها في زوجها أنه مزاجي أحيانا، ولا يتجاوب معها إذا كانت تحدثه في أمر ما، "ما بياخد وبيعطي"، مشيرة إلى أنه "يدندن دائما أغنياته حين يكون في المنزل، خاصة إذا كان يحضر أغنيات ألبومه الجديد".