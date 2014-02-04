احتفاء بالفرنسية.. اخترع كلمة تعجب "الفيسبوكيين"

بمناسبة أسبوع اللغة الفرنسية والفرنكوفونية، دُعي مستخدمو الإنترنت إلى اقتراح كلمة جديدة وفريدة من نوعها وتفسيرها بواسطة 300 رمز على "فيسبوك"، وذلك خلال مهلة تنتهي في 23 مارس.

ومن المتوقع أن يعلن عن الفائزين بهذا التحدي المعنون "اخترعوا كلمة الأسبوع" في 24 مارس. وستختار لجنة التحكيم الفائزين، بالاستناد إلى نسبة الإعجاب التي لقيتها المساهمات المبتكرة.

وجاء في بيان صادر عن القيمين على هذا الحدث، ومن بينهم وزارة الثقافة والاتصالات الفرنسية، أن دورة العام 2014 من أسبوع اللغة الفرنسية والفرانكوفونية تستنهض "الإبداع في المصطلحات لمواجهة الصعوبات اللغوية والتعابير الجاهزة للاستخدام والمصطلحات التقنية التي تغزو الحياة اليومية".

يذكر أن اليوم العالمي للفرانكوفونية وأسبوع اللغة الفرنسية والفرانكوفونية ينظمان كل سنة في شهر مارس. وهما يشكلان فرصة للاحتفاء باللغة الفرنسية في فرنسا وبلدان أخرى، تتخذ لغة "موليير" كلغة ثانية في مناهجها التعليمية.