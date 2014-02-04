يوم كامل برفقة مات دايمون وبن أفليك مقابل 10 دولارات

أطلق الممثلان الأميركيان بن أفليك ومات دايمون، بالتعاون مع موقع Omaze مزاداً علنياً في إطار المبادرة التي أطلقاها بهدف مساعدة إحدى الجمعيات الخيرية في شرق الكونغو.

ويبدأ المزاد بحسب ما تداولته وسائل إعلام أميركية، بمبلغ 5 دولارات، ويمكن لأي شخص أن يساهم بـ10 دولارات فقط للدخول في القرعة، والرابح يحصل تلقائياً على فرصة تمضية يوم كامل برفقة النجمين المحبوبين، وبإمكانه أيضاً اختيار الشخص الذي يريد أن يرافقه في يومه المميّز.

وكان الممثلان أطلقا حملة ترويجية عبر الموقع من خلال صورة يظهران فيها وهما يحملان ورقة كُتب عليها: "باتمان يتمنّى لو كان روبين". وفي عبارة أخرى، كُتب: "هل ترغبون في جولة؟".

يذكر أن موقع "أوميز" يقدم دوماً تجارب التعرف على نجوم عالميين بهدف دعم قضية إنسانية. ويرشد القارئ إلى كيفية الدخول في المزاد للفوز بسهرة أو عشاء أو يوم كامل برفقة نجوم الشاشة الكبيرة.