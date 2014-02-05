الإماراتيون يحتفون بالثقافة البدوية في أبو ظبي

بعيداً عن صخب المدن الكبيرة وناطحات السحاب، يحتفي الإماراتيون بثقافتهم البدوية وبحبهم للإبل، وذلك في مهرجان سلطان بن زايد التراثي في مدينة سويحان بإمارة أبوظبي.

سويحان والتي تضم عددا من المزارع والقصور تعتبر المقصد الأساسي للآلاف من أبناء القبائل من مختلف دول الخليج العربي.

يدوم المهرجان أسبوعين حيث تتوالى المسابقات، فتعلو هتافات القبائل تشجيعا لإبلها التي تعرض أمام الجمهور، ويقوم على التحكيم في مسابقات ملكة جمال الإبل خبراء يؤدون القسم ويحددون العلامات لكل ناقة بحسب معايير معروفة، وهي شكل الشفاه والحدبة أو السنام، واللون والعينان والشكل العام.

وما أن تعلن النتيجة، حتى يتجه أبناء القبلية إلى الإبل الفائزة ويرشون عليها خلطة الزعفران، وينتظرون قدوم الشيخ لتهنئتهم ومنحهم جائزتهم القيمة.

ويضم المهرجان أيضا مسابقات تقليدية هي سباق الهجن، واليولة وهي رقصة تقليدية بالبنادق، وغيرها من التقاليد البدوية.