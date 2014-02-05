الكشف عن رواية لشارلي شابلن مكتوبة منذ 60 عاماً

تصدر سينيماتيك بولونيا (وسط إيطاليا) المكلفة رقمنة الأرشيف الشخصي لشارلي شابلن، الرواية الوحيدة التي كتبها السينمائي الكبير، بمناسبة مرور 100 عام على ابتكار شخصية المهرج الشهيرة.

وقد كتب السينمائي والممثل البريطاني كتاب "فوتلايتس" في عام 1948 قبل أربع سنوات على نجاح فيلم "لايملايت" الذي اقتبس السيناريو الخاص به من الرواية.

وقالت المؤسسة الإيطالية في بيان على موقعها: "بقيت الرواية غير منشورة لمدة 60 عاما ومحفوظة ضمن مجموعة شابلن وهي ستصدر للمرة الاولى بالإنجليزية عن دار سينماتيك بولونيا بموافقة العائلة".

جمعية شابلن التي أسستها ورثة المخرج لحماية الحقوق المرتبطة بالسينمائي الكبير وباسمه وصورته، كلفت هذه المؤسسة برقمنة حوالى 1500 وثيقة شخصية لشارلي شابلن من بينها هذه الرواية.

ووُلد تشارلز سبنسر شابلن في لندن عام 1889 في عائلة فقيرة، وفي سن المراهقة بدأ يشارك في عروض مسرحية غنائية في حي سوهو ومن ثم أصبح ممثلاً.

وفي عام 1914 قبل 100 عام ابتكر في فيلم قصير بعنوان "ماكينغ ايه ليفينغ" شخصية المهرج التي اشتهر بها في العالم بأسره.

ويروي "فوتلايتس" قصة راقصة ومهرج تعود فكرتها على الأرجح الى "اللقاء القصير لكن الحاسم بين شابلن ونيجينسكي (الراقص ومصمم الرقص الروسي) في عام 1916" على ما قال كاتب سيرة السينمائي ديفيد روبنسون.

ويتضمن الكتاب وثائق وصوراً غير منشورة أخذت من مجموعة شابلن فضلاً عن صور نادرة للندن العشرينات خلال فترة شباب شابلن وتدربه على التمثيل.