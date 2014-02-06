الأمم المتحدة تشكر هوليوود على فيلم "رجال الآثار"

شكرت الامم المتحدة هوليوود لنشرها الوعي بالجرائم التي ترتكب في حق التراث في الصراع السوري في فيلم (رجال الاثار) وذلك في الوقت الذي يحاول فيه العالم وقف نهب التراث السوري اثناء الحرب الاهلية المستمرة منذ ثلاثة اعوام.

وقال فرانسيسكو باندارين المدير العام المساعد في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) امس الاربعاء إن المنظمة بدأت الشهر الماضي تدريب مسؤولي الجمارك والشرطة في دول لبنان وتركيا والاردن المجاورة لسوريا على البحث عن التراث المهرب من سوريا.

وقال باندارين إن فيلم هوليوود الجديد - الذي يتحدث عن قصة خبراء مكلفين باستعادة كنز فني سرقه النازيون اثناء الحرب العالمية الثانية - سيساهم في نشر الوعي العالمي بشأن التجارة غير المشروعة في التحف المسروقة اثناء الصراعات الحديثة مثلما هو الحال في سوريا ومالي وليبيا.

وقال باندارين عن الفيلم الذي يفتتح في امريكا الشمالية غدا الجمعة ويقوم بدور البطولة فيه النجوم جورج كلوني ومات ديمون وبيل موراي وكيت بلانشيت "أود ان اتوجه بالشكر إلى هوليوود للفت انتباه العالم إلى هذه القضية لانه في بعض الاحيان تكون هوليوود اكثر قوة من نظام الامم المتحدة بكل هيئاته مجتمعة."

وقال باندارين إن الاتحاد الاوروبي أعطى اليونسكو 2.5 مليون يورو (3.4 مليون دولار) هذا الاسبوع لتشكيل فريق في بيروت لجمع المزيد من المعلومات عن الوضع في سوريا لمكافحة تهريب التحف والاثار ونشر الوعي دوليا ومحليا.

ويمتد التاريخ السوري من الامبراطوريات العظمى في الشرق الاوسط إلى فجر الحضارة الانسانية غير ان المواقع الثقافية والمباني في انحاء الدولة مثل الجامع الاموي نهبت او لحقت بها اضرار او تعرضت للدمار بسبب الصراع.